Impactante accidente de picop en Jutiapa: video revela detalles

Un video captado por cámaras de seguridad y que circula en redes sociales muestra el momento en que el conductor de un picop provoca un fuerte accidente de tránsito que estuvo a punto de terminar en tragedia en Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa.
En las imágenes se observa cómo el vehículo circula aparentemente con normalidad por el sector. Sin embargo, en cuestión de segundos, el piloto acelera y pierde el control del picop, justo cuando un motorista se aproxima de frente por la misma vía.
La grabación muestra el instante en que el vehículo embiste violentamente al motorista y pasa por encima de la motocicleta. Debido a la fuerza del impacto, el conductor de las dos ruedas termina tendido a un costado, a escasos centímetros de que el picop también lo alcanzara, lo que pudo haber provocado consecuencias fatales.
Lejos de detenerse tras el primer impacto, el picop continúa su trayectoria hasta estrellarse contra uno de los costados del mercado de Ciudad Pedro de Alvarado, donde finalmente queda detenido.
Motorista fue trasladado a un hospital
De acuerdo con medios locales, los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al motociclista, quien posteriormente fue trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de los golpes sufridos durante el percance.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de los conductores ni se cuenta con información oficial sobre la evolución del estado de salud del motorista.
Por otra parte, la Policía Municipal de Tránsito y la Municipalidad de Moyuta no se han pronunciado sobre lo ocurrido. Tampoco se ha informado si el conductor del picop fue sancionado, si deberá responder por los daños ocasionados al mercado o si asumirá los gastos médicos de la persona afectada.