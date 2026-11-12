 Miguel Ángel Asturias volverá a Guatemala: su nieto explica el proceso y homenajes preparados
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Miguel Ángel Asturias volverá a Guatemala: su nieto explica el proceso y homenajes preparados

Los restos del Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias serán repatriados a su país tras más de medio siglo en Francia. Su nieto, Sandirno Asturias, explicó las actividades que se realizarán para celebrar su legado literario y cultural.

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Un arreglo floral, libros y la bandera de Guatemala en la tumba del del Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, en Francia., Gobierno de Guatemala
Un arreglo floral, libros y la bandera de Guatemala en la tumba del del Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, en Francia. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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Los restos de Miguel Ángel Asturias, Nobel de Literatura, regresan a Guatemala este jueves 12 de noviembre tras permanecer décadas en París. Asturias, fallecido en Madrid en los años setenta, vuelve finalmente a su país natal tras un esfuerzo coordinado que involucró trámites de exhumación, cremación y traslado de cenizas.

Sandino Asturias, nieto del escritor, relató en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que el proceso contó con el apoyo total de las instituciones francesas. La alcaldía de París, responsable del cementerio, y varias entidades oficiales facilitaron ágilmente todos los trámites. La familia decidió repatriar las cenizas y recibió el respaldo de la embajada y las autoridades francesas para cumplir este deseo.

Este regreso coincide con la conmemoración de los 80 años de la publicación de "El Señor Presidente" y destaca el legado de Asturias, quien incluso fundó "El diario del aire", iniciativa que lo vincula con la historia del periodismo radial en Guatemala.

Sobre objetos personales, Sandino esclareció que solo las cenizas retornan de momento a Guatemala. Los manuscritos de Asturias seguirán en la Biblioteca Nacional de Francia, tal y como él lo había solicitado, pero la familia gestionó que el bastón de mando y 44 condecoraciones -entre ellas el Nobel y el premio Lenin- sean entregados gradualmente al pueblo guatemalteco.

En cuanto a la tumba en París, el lugar permanecerá como un monumento gracias a la concesión permanente y gratuita otorgada por el Gobierno de Francia. La tumba conservará una estela y una placa de agradecimiento al pueblo francés, permitiendo futuras visitas a ese símbolo internacional.

Homenajes en Guatemala

La agenda de homenajes en Guatemala incluye varios actos: la recepción de las cenizas por parte de intelectuales y artistas, una ceremonia oficial en el aeropuerto y la estadía temporal en la residencia de Francia. El viernes, la comunidad internacional ofrecerá un homenaje, seguido por un acto en la Universidad Popular, presentaciones artístico-culturales frente al MUSAC, lecturas de poesía y una misa en Candelaria celebrada por el arzobispo metropolitano.

El sábado 14, la jornada inicia en Kaminal Juyú con una ceremonia maya pública encabezada por Rigoberta Menchú. Más tarde, el Palacio Nacional acogerá el funeral de Estado con actos oficiales, una exposición de los archivos de Asturias y la apertura al público para el homenaje. El evento culmina con la inhumación de las cenizas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, dentro del monumento diseñado especialmente para recibir sus restos.

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