 Mejoras en Tikal: Cambios para enriquecer tu visita
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¿Se vienen cambios en Tikal? Así buscan mejorar la experiencia de quienes visitan el parque

Estos son los cambios que proponen para que visitar Tikal sea una mejor experiencia.

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Parque Nacional de Tikal., Foto Inguat
Parque Nacional de Tikal. / FOTO: Foto Inguat
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Comprar boletos por internet, encontrar fácilmente los senderos y evitar perderse durante los recorridos son algunas de las mejoras que se buscan implementar en el Parque Nacional Tikal, luego de que se señalaran deficiencias en la atención a los visitantes.

Las propuestas fueron abordadas durante una reunión en el Congreso, en la que participaron el diputado Edin de Jesús Mejía, autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) y representantes del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), para conocer qué acciones se impulsan para mejorar los servicios en uno de los principales destinos turísticos de Guatemala.

Entre las medidas planteadas está la implementación de mapas digitales que permitan a los visitantes ubicarse dentro del complejo arqueológico, evitar extravíos y facilitar los recorridos a personas que utilizan silla de ruedas. También se puso sobre la mesa la necesidad de instalar más señalización, debido a las dificultades que actualmente enfrentan los turistas para orientarse.ç

Otra de las iniciativas es habilitar la compra de entradas por internet. La viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, Rossina Cazali, informó que trabajan en un convenio con un banco del sistema para poner en marcha este proyecto, con el propósito de agilizar el ingreso al parque.

Los recursos del parque Tikal 

Pero las mejoras también pasan por conocer cómo se administran los recursos disponibles. Durante la reunión, Chaira Barrios, directora administrativa financiera del MCD, informó que Tikal generó más de Q31 millones en 2024, Q32 millones en 2025 y Q28 millones en lo que va de 2026.

Ante estas cifras, Mejía solicitó un informe sobre la distribución de los ingresos, incluyendo los gastos de mantenimiento, servicios, insumos, administración y salarios, además de la cantidad de trabajadores asignados al parque.

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Ingreso a Parque Nacional Tikal - Mariela Galindo

Por su parte, el director del Inguat, Harris Whitbeck, expuso las estrategias para atraer visitantes internacionales, entre ellas la participación en más de 20 ferias turísticas y acuerdos con aerolíneas.

El diputado también propuso realizar un recorrido con las autoridades para evaluar directamente las condiciones de los accesos y servicios, con la intención de identificar qué necesita Tikal para recibir a más turistas sin poner en riesgo su patrimonio cultural y natural.

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