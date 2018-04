Pobladores de San Mateo Ixtatán impiden el paso de la Policía para vigilar la consulta - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Un grupo de pobladores de varias comunidades de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, bloquearon ayer el paso a cinco unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) que transportaban a unos 50 agentes y que se dirigían a Santa Cruz Barillas para dar seguridad a la consulta popular que se celebra hoy sobre el diferendo con Belice.

Según la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que informó de que el caso ya está solucionado, dos policías municipales y un concejal de San Mateo Ixtatán estuvieron retenidos varias horas al intentar mediar para que los policías pudieran pasar hacia Santa Cruz Barillas.

Concejal paga por su liberación

Supuestamente, el concejal cuarto, Antonio García, hizo un pago para la liberación, según declaró a medios locales, aunque un periodista de la zona explicó que no se desembolsó ninguna cantidad, sino que se trata de una multa a las autoridades locales.

En 2013, tras la retención de una persona, las autoridades comunitarias acordaron con el Ministerio de Gobernación que siempre que se produjera una movilización policial se les avisaría, pero esta vez no lo hicieron y por eso les impidieron el paso.

Aunque se desconoce si se hizo o no el pago para la liberación de los agentes, la Policía se retiró y ya no protegerá la celebración de la consulta popular en Barillas, donde no hay sede policial desde hace unos años.