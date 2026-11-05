Keanu Reeves Regresa con un Nuevo Videojuego de Bill y Ted

Keanu Reeves y Alex Winter regresan a sus icónicos papeles de Bill y Ted para una nueva aventura interactiva, que se materializará en un videojuego de estilo retro.
Lejos de la estética futurista de Cyberpunk 2077, esta producción sumergirá a los jugadores en una comedia de ciencia ficción de finales de los ochenta, recuperando la esencia de la película original de 1989.
El título, Bill & Ted’s Excellent Adventure Arcade, promete una experiencia de acción clásica de desplazamiento lateral, conocida como beat 'em up, y estará disponible en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.
El proyecto está siendo desarrollado por Art of Play Interactive, un estudio australiano reconocido por sus producciones inspiradas en videojuegos clásicos, en colaboración con Roditeli Productions.
La propuesta central es revivir los acontecimientos de la primera película de 1989, ofreciendo una experiencia de acción que evoca la nostalgia de los tradicionales juegos de lucha callejera que dominaron las décadas de 1980 y 1990, como Final Fight, Double Dragon y Streets of Rage.
Los protagonistas, Bill y Ted, se embarcarán en una aventura que combina combates dinámicos, encuentros con personajes históricos y viajes a través del tiempo, fiel al espíritu de la saga cinematográfica.
Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento definitiva, la expectativa es alta entre los seguidores de la franquicia y los amantes de los videojuegos retro.
Prestan sus voces
Uno de los mayores atractivos de esta nueva entrega es la confirmación de que Keanu Reeves y Alex Winter prestarán sus voces a Theodore "Ted" Logan y William "Bill" Preston, respectivamente.
Ambos actores dieron vida a estos personajes en la película original de 1989, que narraba las peripecias de dos adolescentes rockeros que, con la ayuda de un misterioso viajero del futuro llamado Rufus y su cabina telefónica temporal, debían reunir a figuras históricas para aprobar una crucial prueba escolar.
La película original se destacó por su singular mezcla de comedia, ciencia ficción y referencias culturales, lo que la llevó a generar secuelas como Bill & Ted’s Bogus Journey (1991) y Bill & Ted Face the Music (2020).
La participación de Keanu Reeves y Winter en el videojuego garantiza que se mantendrá la personalidad y el humor característicos de los personajes, elementos clave para el éxito de la franquicia. Esta incursión marca un nuevo hito para Reeves en el entretenimiento interactivo, tras su aclamada interpretación de Johnny Silverhand en Cyberpunk 2077.