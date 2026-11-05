YSL LoveStore: La Belleza Llega a Miraflores

Una nueva y lujosa boutique que amarás y en donde se contarán muchas historias de amor llegó a Miraflores. Se trata de la nueva LoveStore de YSL (Yves Saint Laurent), que reúne todo un universo para exaltar la belleza y crear tu propia historia con el toque único de la prestigiosa marca francesa.
Perfumerías Fetiche presentó este jueves, 5 de noviembre, este espacio en el que que podrás conocer e interactuar con los icónicos productos de la marca, como sus irresistibles labiales y sus inigualables blushes, así como bases, delineadores, sombras y muchos accesorios más.
Yves Saint Laurent busca transmitir su esencia en todo el país. YSL es una marca a la que le encanta romper con lo convencional y con este espacio podrás enamorarte del lujo que la destaca e imponer tus propias reglas, explicó Lucía Sican, gerente de marca de YSL para Guatemala.
Durante tu visita podrás recibir asesorías personalizadas, descubrir nuevas técnicas y aprovechar el potencial de cada producto de la mano de maquillistas profesionales.
Además, podrás sumergirte en las fragancias YSL para ellos y ellas, como la Black Opium Pink Glaze, una versión más jugosa y atrevida del icónico Black Opium, donde la fresa se encuentra con el sensual acorde de café floral.
Cada estuche, cada producto está marcado por la esencia de la marca y también te permite personalizarlos. Para sumarle un toque especial a tu visita, durante los fines de semana, podrás personalizar tus productos favoritos.