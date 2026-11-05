 YSL LoveStore: La Belleza Llega a Miraflores
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YSL LoveStore: un universo que rinde tributo a la belleza llega a Miraflores

Explora la prestigiosa línea de maquillaje y fragancias de la marca francesa Yves Saint Laurent YSL en la nueva Lovestore que Perfumerías Fetiche presenta en Guatemala.

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YSL Lovestore, Ivonne Gordillo
YSL Lovestore / FOTO: Ivonne Gordillo
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Una nueva y lujosa boutique que amarás y en donde se contarán muchas historias de amor llegó a Miraflores. Se trata de la nueva LoveStore de YSL (Yves Saint Laurent), que reúne todo un universo para exaltar la belleza y crear tu propia historia con el toque único de la prestigiosa marca francesa. 

Perfumerías Fetiche presentó este jueves, 5 de noviembre, este espacio en el que que podrás conocer e interactuar con los icónicos productos de la marca, como sus irresistibles labiales y sus inigualables blushes, así como bases, delineadores, sombras y muchos accesorios más.  

Yves Saint Laurent busca transmitir su esencia en todo el país. YSL es una marca a la que le encanta romper con lo convencional y con este espacio podrás enamorarte del lujo que la destaca e imponer tus propias reglas, explicó Lucía Sican, gerente de marca de YSL para Guatemala.

Durante tu visita podrás recibir asesorías personalizadas, descubrir nuevas técnicas y aprovechar el potencial de cada producto de la mano de maquillistas profesionales.

Además, podrás sumergirte en las fragancias YSL para ellos y ellas, como la Black Opium Pink Glaze, una versión más jugosa y atrevida del icónico Black Opium, donde la fresa se encuentra con el sensual acorde de café floral.

Cada estuche, cada producto está marcado por la esencia de la marca y también te permite personalizarlos. Para sumarle un toque especial a tu visita, durante los fines de semana, podrás personalizar tus productos favoritos. 

YSL Lovestore | Ivonne Gordillo

YSL Lovestore / Ivonne Gordillo

YSL Lovestore | Ivonne Gordillo

YSL Lovestore / Ivonne Gordillo

YSL Lovestore | Ivonne Gordillo

YSL Lovestore / Ivonne Gordillo

YSL Lovestore | Ivonne Gordillo

YSL Lovestore / Ivonne Gordillo

YSL Lovestore | Ivonne Gordillo

YSL Lovestore / Ivonne Gordillo

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