Así era el primer balón que se utilizó en un Mundial

El primer Mundial de la historia se celebró en 1930 en Uruguay, y el balón que marcó el inicio de esta legendaria competición fue el T-Model. Este esférico recibía su nombre por los once paneles de cuero en forma de "T" que componían su superficie, cosidos completamente a mano. Fabricado en cuero grueso y de tono marrón oscuro, representaba la tecnología más avanzada de su época. Aunque hoy pueda parecer rudimentario, en aquellos años era considerado un balón fiable, ya que también había sido utilizado en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928.
El T-Model no fue el único balón presente en la primera Copa del Mundo. En aquella época no existía un proveedor oficial único, por lo que varios modelos convivieron durante el torneo. De hecho, en la final disputada en Montevideo se produjo una situación curiosa: la selección anfitriona quería jugar con el T-Model, mientras que Argentina prefería el "Tiento", un balón de doce paneles alargados y también confeccionado en cuero. Ante la falta de acuerdo, el árbitro decidió que cada equipo utilizara su balón favorito durante una mitad del partido.
La historia del T-Model en la final del Mundial de 1930
El T-Model solo se empleó durante los primeros 45 minutos de aquella histórica final. En la segunda parte se utilizó el Tiento, en un encuentro que terminó con victoria de Uruguay por 4-2. Más allá del resultado, el episodio reflejó la ausencia de una regulación estandarizada en los primeros años del fútbol internacional. Los balones variaban en peso, tamaño y comportamiento, especialmente cuando absorbían agua en terrenos húmedos.
Estos primeros modelos estaban elaborados con una cámara interior inflable introducida a través de una abertura llamada "tiento", que luego se cerraba con cordones. Esta característica podía resultar incómoda e incluso peligrosa al momento de cabecear, ya que la zona del amarre era más dura. Además, al estar fabricados en cuero natural sin impermeabilización moderna, tendían a volverse más pesados bajo la lluvia, lo que modificaba notablemente su trayectoria y velocidad.
Con el paso de las décadas, el balón mundialista evolucionó en diseño, materiales y tecnología hasta convertirse en un símbolo icónico del torneo. Desde aquellos modelos artesanales de 1930 hasta los sofisticados diseños contemporáneos, la pelota ha sido testigo silencioso de la historia del fútbol. Sin embargo, el T-Model permanece como el punto de partida: el balón que inauguró la mayor cita del deporte rey y que forma parte imborrable del legado del Mundial.