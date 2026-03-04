Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo A

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 arrancará el 11 de junio de 2026, y el grupo A quedó conformado con México, Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de una de las rutas de la repesca de la UEFA, ya sea República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte. A continuación, te presentamos el perfil mundialista de cada uno de los integrantes del grupo A del Mundial 2026.
Perfil de México
La Selección de México, conocida como "El Tri", tiene una larga historia en la Copa Mundial de la FIFA, siendo uno de los equipos con más participaciones en el torneo.
Hasta la fecha, México ha disputado 17 Copas del Mundo y será coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá), lo que marcará su participación número 18 y la novena consecutiva desde 1994.
México es el país de Concacaf con más presencias en Mundiales y ocupa el quinto lugar histórico en participaciones, solo detrás de Brasil, Alemania, Italia y Argentina.
Perfil de Sudáfrica
La selección de futbol de Sudáfrica, conocida como "Bafana Bafana", tiene una historia relativamente corta en los Mundiales de la FIFA, ya que estuvo suspendida por la FIFA durante la era del apartheid (desde 1961 hasta 1992).
Su participación internacional efectiva comienza en la década de 1990. Antes del Mundial 2026, Sudáfrica ha participado en cuatro Copas del Mundo: Francia 1998,
Corea del Sur y Japón 2002, Sudáfrica 2010 (como anfitriona) y clasificó para la edición Estados Unidos, México y Canadá 2026 (será su cuarta participación).
En las tres primeras ediciones (1998, 2002 y 2010) nunca superó la fase de grupos.
Perfil de Corea del Sur
La selección de Corea del Sur (República de Corea) es la selección asiática con más participaciones en la Copa Mundial de la FIFA, habiendo asistido 11 veces (la primera en 1954 y luego 10 consecutivas desde 1986 hasta 2022).
Su mayor logro histórico es el cuarto puesto en el Mundial de 2002, que coorganizó junto a Japón, convirtiéndose en el primer equipo asiático en llegar a semifinales.
En total, Corea del Sur ha estado en 11 Mundiales, en el 2026 será su décima segunda participación. Lleva 34 partidos jugados, de los cuales, suma 6 victorias, 10 empates, 18 derrotas.
Corea del Sur ha evolucionado de ser un equipo que no ganaba ningún partido en sus primeras apariciones a convertirse en una potencia asiática constante, con participaciones ininterrumpidas desde 1986.
A la espera del cuarto integrante
El cuarto equipo del grupo A será el ganador de la repesca de la UEFA (ruta D): República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte.