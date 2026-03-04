Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo B

Canadá, Catar, Suiza y el ganador del repechaje de la UEFA (ruta A) -Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina- serán las selecciones que le darán vida al grupo B del Mundial 2026, el cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio del presente año.
Canadá es uno de los países coanfitriones de la Copa del Mundo de Futbol de la FIFA, y pese a que su historia es corta en ediciones de los Mundiales, querrán hacer un buen papel y su principal objetivo será llegar a la fase de los dieciseisavos de final.
A continuación, te presentamos el perfil de cada uno de los integrantes del grupo B del Mundial 2026.
Perfil de Canadá
La selección de futbol de Canadá, conocida como "Les Rouges", tiene una historia limitada en los Mundiales de la FIFA, ya que es uno de los países con menos participaciones en la fase final del torneo masculino.
Canadá solo ha participado en dos ediciones de los Mundiales, y para este 2026 será su tercera aparición.
- México 1986, primera clasificación
- Catar 2022, segunda clasificación tras 36 años de ausencia
- Estados Unidos, México y Canadá 2026, tercera presentación, esta vez como una de las sedes del evento mundialista
En las dos participaciones previas (1986 y 2022), Canadá no ha logrado avanzar más allá de la fase de grupos, con un récord general de 0 victorias, 0 empates y 6 derrotas en 6 partidos jugados. Han anotado solo 2 goles y recibido 12.
Perfil de Catar
Catar, llamados "Los Marrones", también tienen un historial limitado en los Mundiales de la FIFA, ya que su participación ha sido reciente.
La Copa del Mundo de la FIFA 2026 será su segunda presentación, solo suma la ya hecha en Catar 2022 cuando fue local, y que dejó a Argentina de Lionel Messi como el monarca mundial.
Para esta segunda presentación, Catar clasificó por mérito propio en las eliminatorias de la Asociación de Futbol Asiática (AFC) tras vencer 2-1 a Emiratos Árabes Unidos el 14 de octubre de 2025.
Antes de 2022, Catar nunca había clasificado a un Mundial desde su independencia en 1971. Intentó en varias eliminatorias (como en 1978, 1982, etc.), pero sin éxito hasta ser anfitrión.
Perfil de Suiza
La selección de Suiza, conocida como "Rossocrociati o Nati", mantiene una historia respetable en los Mundiales de la FIFA.
En las ediciones modernas, Suiza suele superar la fase de grupos y caer en octavos, pero nunca ha repetido los cuartos de final de antaño.
En 1954, como local, tuvo su pico con victorias destacadas (incluido un 4-1 a Italia).
Suiza llega al Mundial 2026 con una base sólida y aspiraciones de avanzar más allá de octavos.
*Con apoyo de Grok.