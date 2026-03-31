Italia toca fondo: tercera ausencia seguida en un Mundial

El fracaso de Italia vuelve a sacudir al fútbol europeo y mundial. La "Azzurra" quedó fuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva tras caer en la tanda de penaltis frente a Bosnia y Herzegovina (1-1, 4-1), en un duelo marcado por la adversidad desde temprano. La expulsión sufrida en el minuto 41 condicionó el desarrollo del partido, obligando al conjunto italiano a resistir con un hombre menos durante gran parte del encuentro, lo que terminó pasando factura en el momento decisivo.
La eliminación representa un golpe histórico para una selección que presume de cuatro títulos mundiales y una rica tradición futbolística. Desde su última participación en 2014, Italia no ha logrado reencontrarse con su mejor versión en los momentos clave. En aquella edición, disputada en Brasil, los italianos quedaron eliminados en fase de grupos tras sumar apenas tres puntos frente a Costa Rica, Inglaterra y Uruguay, terminando en la tercera posición y dejando una imagen muy por debajo de las expectativas.
Italia vuelve a fracasar
En esta ocasión, los errores desde el punto penal fueron determinantes. Los fallos de Pio Esposito y Bryan Cristante sentenciaron las aspiraciones de clasificación, evidenciando una fragilidad mental en los momentos de máxima presión. Este desenlace refleja no solo un problema circunstancial, sino también una crisis estructural que ha impedido a Italia reconstruir un proyecto competitivo capaz de sostenerse en el tiempo y responder en instancias decisivas.
Por su parte, Bosnia y Herzegovina celebra un logro histórico al asegurar su presencia en el próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Integrará el grupo B junto a Canadá, Catar y Suiza. Mientras tanto, Italia deberá afrontar una profunda reflexión sobre su presente y futuro, en busca de recuperar la identidad y el prestigio que alguna vez la posicionaron como una de las grandes potencias del fútbol mundial.