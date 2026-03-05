Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo D

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la decimosegunda edición de la competición que se disputa en Estados Unidos. Tras organizar en solitario la cita en 1994, el país será coanfitrión del torneo de 48 selecciones, junto con Canadá y México.
En esta ocasión bajo la dirección del técnico Mauricio Pochettino, los norteamericanos buscarán mejorar la actuación de su última participación mundialista en 2022, donde cayeron eliminados en octavos de final frente a Países Bajos.
Perfil Estados Unidos
La Selección de Estados Unidos ha disputado once ediciones de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, su mejor resultado fue tercero en el Mundial Uruguay 1930, lo que la convierte en la única selección fuera de Sudamérica y de Europa en haber logrado tal puesto en un Mundial.
En la Copa Mundial de Brasil 1950 consiguió un histórico triunfo ante los inventores del futbol, Inglaterra, por 1-0.
Luego, los estadounidenses fracasaron en las eliminatorias mundialistas por muchos años hasta que lograron la clasificación para la Copa Mundial de Futbol de 1990 después de cuarenta años de ausencia.
Estados Unidos fue sede del Mundial 1994 y la selección terminó en los octavos de final. Para la edición del 2002 llegó a los cuartos de final, siendo su segunda mejor actuación en los mundiales. Ha jugado 7 ediciones consecutivas en los mundiales de futbol, de 1990 a 2014.
Perfil de Paraguay
Paraguay es una selección tradicional de la Conmebol que ha clasificado a nueve Copas del Mundo (incluyendo 2026), destacando por su garra, sólida defensa y un histórico cuarto de final en Sudáfrica 2010.
Su mejor época reciente fue la era dorada de 1998-2010, clasificando a cuatro mundiales consecutivos con figuras como José Luis Chilavert, Carlos Gamarra y Roque Santa Cruz.
Mejor Resultado: Cuartos de final en Sudáfrica 2010, dirigido por Gerardo Martino.
Máximo Goleador en Mundiales: Nelson "Pipino" Cuevas con 3 goles.
Paraguay volvió a un Mundial para 2026 tras una ausencia de 16 años (desde 2010), de la mano del técnico Gustavo Alfaro.
Perfil de Australia
La selección de Australia, conocida como los "Socceroos", se ha consolidado como una presencia constante en la Copa Mundial de la FIFA, participando en siete ediciones (debut en 1974, seguidas desde 2006 a 2026).
Su mejor actuación histórica es alcanzar los octavos de final en Alemania 2006 y Catar 2022, destacando por un juego intenso y táctico.
Este grupo D, lo completará el ganador de la Ruta C del repechaje en la UEFA: Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania.