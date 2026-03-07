 Historia del Mundial de la FIFA Suiza 1954
Mundial Suiza 1954: Alemania Federal rompe hegemonía de Uruguay e Italia

Alemania Federal y Hungría disputaron la final de la Copa del Mundo de la FIFA Suiza 1954.

Suiza organizó la quinta Copa del Mundo, la cual ganó Alemania Federal
Suiza organizó la quinta Copa del Mundo, la cual ganó Alemania Federal / FOTO: Redes sociales

Para el Mundial Suiza 1954 habían pasado ya 24 años desde la primera edición donde Uruguay e Italia habían ganado dos Copas del Mundo de la FIFA, además, había existido una interrupción por la Segunda Guerra Mundial.

La quinta edición de los Campeonatos del Mundo avalados por la FIFA se desarrolló en Suiza del 16 de junio al 4 de julio, y contó con la participación de 16 selecciones para un total de 26 partidos. En aquellos tiempos, el promedio de gol por partido era elevado, para la edición de 1954 fueron 5.8 por duelo.

Las selecciones participantes en el Mundial Suiza 1954 fueron: Alemania (Federal), Checoslovaquia, Hungría, Austria, Corea del Sur, Inglaterra, Turquía, Bélgica, Escocia, Italia, Uruguay, Brasil, Francia, México, Yugoslavia y Suiza como anfitriona.

Tras la fase de grupos, Brasil y Yugoslavia clasificaron a cuartos de final por el grupo A, Hungría y Alemania Federal por el B, Uruguay y Austria por el C, e, Inglaterra y Suiza por el D.

Los jugadores que han ganado el Mundial en más de una ocasión

El caso más emblemático es el de Pelé, único futbolista en la historia que conquistó tres Mundiales. El astro brasileño levantó el trofeo en 1958, 1962 y 1970, un récord que sigue intacto.

Camino al título 

Los cuartos de final quedaron así: Hungría-Brasil, Uruguay-Inglaterra, Alemania Federal-Yugoslavia y Austria-Suiza. De estas series, los clasificados a semifinales resultaron ser húngaros, uruguayos, alemanes y austriacos.

En las semifinales: Uruguay-Hungría y Alemania Federal-Austria, las selecciones de Hungría y Alemania Federal consiguieron su boleto para la gran final.

Y en el duelo por el título de la Copa Jules Rimet, Alemania Federal se impuso a Hungría 3-2 y con ello conseguía su primera Copa del Mundo, rompiendo la hegemonía de los uruguayos e italianos.

Al final del torneo, Jules Rimet le entregó el trofeo, que llevaba su nombre, al capitán alemán Fritz Walter.

El podio quedó así: Alemania Federal como campeón, Hungría subcampeón, Austria tercer lugar y Uruguay cuarto puesto.

En el Mundial Suiza 1954, el jugador húngaro Sándor Kocsis anotó 11 goles, siendo uno de los registros más altos en una Copa del Mundo de la FIFA.

Jules Rimet entregando el trofeo de campeón mundial a Fritz Walter - Wikipedia

