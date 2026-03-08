 Las selecciones que debutarán en el Mundial 2026
Universo Fútbol

Las selecciones que debutarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá caras nuevas. Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán sellaron una clasificación histórica y se preparan para debutar en la máxima cita del fútbol.

Compartir:
Cabo Verde al Mundial 2026., Redes sociales.
Cabo Verde al Mundial 2026. / FOTO: Redes sociales.

El Mundial 2026 marcará un momento histórico para el fútbol internacional. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones, un formato ampliado que permitirá la participación de países que nunca antes habían disputado la máxima cita del balompié. Entre las grandes novedades estarán Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, cuatro selecciones que lograron una clasificación histórica tras destacadas campañas en sus respectivas eliminatorias y que ahora sueñan con dejar huella en la Copa del Mundo.

Cabo Verde, dirigido por Bubista, firmó una campaña memorable en la clasificación africana al terminar en el primer lugar del Grupo D. Los conocidos "Tiburones Azules" dominaron la fase preliminar con autoridad, registrando siete victorias, dos empates y apenas una derrota. Uno de los grandes protagonistas fue el delantero Dailon Livramento, quien anotó cuatro goles y se convirtió en el máximo goleador del equipo durante la eliminatoria. Con una defensa sólida y un rendimiento casi perfecto como local, el conjunto caboverdiano selló así el mayor logro de su historia futbolística.

Un Mundial con caras nuevas

Por su parte, Curazao también vivirá su debut mundialista tras una campaña sobresaliente en las eliminatorias de la Concacaf. Bajo la dirección del experimentado técnico neerlandés Dick Advocaat, la selección caribeña terminó invicta y lideró el Grupo B en la tercera ronda de clasificación. El equipo mostró un ataque contundente y tuvo en Gervane Kastaneer a su principal figura ofensiva, con cinco goles en seis partidos. Jugadores talentosos como Tahith Chong, Kenji Gorré y los hermanos Bacuna han contribuido a consolidar a una selección que llega al Mundial con ilusión y ambición.

En Asia también habrá dos debutantes históricos. Jordania logró su primera clasificación mundialista tras una campaña marcada por la resiliencia y la capacidad de reacción. El equipo dirigido por Jamal Sellami se apoyó en un poderoso tridente ofensivo liderado por Ali Olwan, Mousa Al-Tamari y Yazan Al-Naimat para terminar en el segundo lugar de su grupo en la última fase de la eliminatoria.

Mientras tanto, Uzbekistán confirmó el crecimiento sostenido de su fútbol al obtener también el segundo puesto en su grupo asiático, con Eldor Shomurodov como referente ofensivo. Bajo la dirección del campeón del mundo Fabio Cannavaro, el conjunto uzbeko afrontará el torneo con la ilusión de demostrar que su histórico avance no es una casualidad.

En Portada

Culminan tareas de búsqueda en construcción de zona 14t
Nacionales

Culminan tareas de búsqueda en construcción de zona 14

05:36 PM, Mar 08
Comunicaciones vence a Achuapa y mantiene liderato del Clausura 2026 t
Deportes

Comunicaciones vence a Achuapa y mantiene liderato del Clausura 2026

09:54 PM, Mar 08
Temblor de 5.3 grados sorprende a los guatemaltecos este domingot
Nacionales

Temblor de 5.3 grados sorprende a los guatemaltecos este domingo

09:00 PM, Mar 08
Conred de luto por muerte de dos bomberos forestalest
Nacionales

Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales

07:59 PM, Mar 08
Antigua y Cobán Imperial empatan en el estadio Pensativo t
Deportes

Antigua y Cobán Imperial empatan en el estadio Pensativo

08:01 PM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesLiga NacionalSeguridadEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos