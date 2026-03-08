Las selecciones que debutarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un momento histórico para el fútbol internacional. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones, un formato ampliado que permitirá la participación de países que nunca antes habían disputado la máxima cita del balompié. Entre las grandes novedades estarán Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, cuatro selecciones que lograron una clasificación histórica tras destacadas campañas en sus respectivas eliminatorias y que ahora sueñan con dejar huella en la Copa del Mundo.
Cabo Verde, dirigido por Bubista, firmó una campaña memorable en la clasificación africana al terminar en el primer lugar del Grupo D. Los conocidos "Tiburones Azules" dominaron la fase preliminar con autoridad, registrando siete victorias, dos empates y apenas una derrota. Uno de los grandes protagonistas fue el delantero Dailon Livramento, quien anotó cuatro goles y se convirtió en el máximo goleador del equipo durante la eliminatoria. Con una defensa sólida y un rendimiento casi perfecto como local, el conjunto caboverdiano selló así el mayor logro de su historia futbolística.
Un Mundial con caras nuevas
Por su parte, Curazao también vivirá su debut mundialista tras una campaña sobresaliente en las eliminatorias de la Concacaf. Bajo la dirección del experimentado técnico neerlandés Dick Advocaat, la selección caribeña terminó invicta y lideró el Grupo B en la tercera ronda de clasificación. El equipo mostró un ataque contundente y tuvo en Gervane Kastaneer a su principal figura ofensiva, con cinco goles en seis partidos. Jugadores talentosos como Tahith Chong, Kenji Gorré y los hermanos Bacuna han contribuido a consolidar a una selección que llega al Mundial con ilusión y ambición.
En Asia también habrá dos debutantes históricos. Jordania logró su primera clasificación mundialista tras una campaña marcada por la resiliencia y la capacidad de reacción. El equipo dirigido por Jamal Sellami se apoyó en un poderoso tridente ofensivo liderado por Ali Olwan, Mousa Al-Tamari y Yazan Al-Naimat para terminar en el segundo lugar de su grupo en la última fase de la eliminatoria.
Mientras tanto, Uzbekistán confirmó el crecimiento sostenido de su fútbol al obtener también el segundo puesto en su grupo asiático, con Eldor Shomurodov como referente ofensivo. Bajo la dirección del campeón del mundo Fabio Cannavaro, el conjunto uzbeko afrontará el torneo con la ilusión de demostrar que su histórico avance no es una casualidad.