 Cuánto gastar para completar el álbum Panini Mundial 2026
Tendencias

¿Cuánto deberás de gastar aproximadamente para completar el nuevo album Panini del Mundial 2026?

Un tiktoker se volvió viral tras analizar cuánto dinero podría costar completar el álbum Panini del Mundial 2026.

Compartir:
Panini, Panini
Panini / FOTO: Panini

La fiebre por el álbum Panini del Mundial 2026 ya comenzó en redes sociales, incluso antes de su lanzamiento oficial.  Un creador de contenido en TikTok se volvió viral tras realizar un análisis sobre cuánto dinero podría costar completar la colección completa de figuritas.

El tiktoker decidió hacer el cálculo tomando como referencia las ediciones anteriores del álbum Panini y el tamaño que se espera para la colección del Mundial 2026. Este año, el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y que marcará un hecho histórico: por primera vez participarán 48 selecciones.

@puac__

La matemática del álbum 2026 está peligrosa… ¿lo llenarías? ⚽📊 #fyp #ffifaworldcup2026 #mundial2026 #Panini #gt

♬ War's Epic Call - Ausku Studio

Debido al aumento de equipos, se estima que el nuevo álbum tendrá cerca de 980 figuritas, una cifra mucho mayor que las 638 estampas del álbum de Qatar 2022.  Esto significa que llenar todas las páginas será un reto mucho más grande para los coleccionistas.

En su video, el creador de contenido explicó que realizó un cálculo aproximado tomando en cuenta el número de estampas, la cantidad de figuritas por sobre y el problema habitual de las estampas repetidas, algo inevitable para quienes intentan completar el álbum. Según su análisis, si cada sobre incluye alrededor de 5 a 7 figuritas, en un escenario ideal se necesitarían unos 140 sobres para completar el álbum.

Más del Panini del Mundial 2026

Sin embargo, esto solo ocurriría si ninguna figurita se repitiera, algo prácticamente imposible. Por esta razón, el tiktoker explicó que la mayoría de coleccionistas termina comprando muchos más sobres, lo que aumenta considerablemente el gasto total.

Con base en su cálculo y tomando como referencia el precio promedio de los sobres en el mercado internacional, el creador de contenido estimó que completar la colección podría requerir una inversión cercana a 450 dólares.

¿Qué significa mirar al piso mientras caminas, según la psicología?

Un gesto tan cotidiano como caminar mirando al piso puede decir mucho más de lo que parece.

Al convertir ese monto a moneda guatemalteca, el gasto total sería de más de Q3,500 quetzales. A esta cifra también habría que sumarle el precio del álbum. En ediciones anteriores, el álbum básico suele costar entre Q25 y Q35, mientras que la versión de pasta dura puede superar los Q100.

En Portada

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdadt
Nacionales

Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por la igualdad

08:16 AM, Mar 08
Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petrolerast
Internacionales

Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataques israelíes a instalaciones petroleras

08:13 AM, Mar 08
Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujert
Nacionales

Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujer

07:31 AM, Mar 08
Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotivet
Deportes

Rubio Rubín anota doblete en su estreno con El Paso Locomotive

06:59 AM, Mar 08
Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugíat
Deportes

Juan Ignacio Maegli inicia proceso de recuperación tras cirugía

09:28 AM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos