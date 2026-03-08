Cuánto gastar para completar el álbum Panini Mundial 2026

La fiebre por el álbum Panini del Mundial 2026 ya comenzó en redes sociales, incluso antes de su lanzamiento oficial. Un creador de contenido en TikTok se volvió viral tras realizar un análisis sobre cuánto dinero podría costar completar la colección completa de figuritas.
El tiktoker decidió hacer el cálculo tomando como referencia las ediciones anteriores del álbum Panini y el tamaño que se espera para la colección del Mundial 2026. Este año, el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y que marcará un hecho histórico: por primera vez participarán 48 selecciones.
Debido al aumento de equipos, se estima que el nuevo álbum tendrá cerca de 980 figuritas, una cifra mucho mayor que las 638 estampas del álbum de Qatar 2022. Esto significa que llenar todas las páginas será un reto mucho más grande para los coleccionistas.
En su video, el creador de contenido explicó que realizó un cálculo aproximado tomando en cuenta el número de estampas, la cantidad de figuritas por sobre y el problema habitual de las estampas repetidas, algo inevitable para quienes intentan completar el álbum. Según su análisis, si cada sobre incluye alrededor de 5 a 7 figuritas, en un escenario ideal se necesitarían unos 140 sobres para completar el álbum.
Sin embargo, esto solo ocurriría si ninguna figurita se repitiera, algo prácticamente imposible. Por esta razón, el tiktoker explicó que la mayoría de coleccionistas termina comprando muchos más sobres, lo que aumenta considerablemente el gasto total.
Con base en su cálculo y tomando como referencia el precio promedio de los sobres en el mercado internacional, el creador de contenido estimó que completar la colección podría requerir una inversión cercana a 450 dólares.
Al convertir ese monto a moneda guatemalteca, el gasto total sería de más de Q3,500 quetzales. A esta cifra también habría que sumarle el precio del álbum. En ediciones anteriores, el álbum básico suele costar entre Q25 y Q35, mientras que la versión de pasta dura puede superar los Q100.