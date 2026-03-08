Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo F

Países Bajos, antes Holanda, es la selección candidata no solo a clasificar a la siguiente ronda, sino llegar nuevamente a una final, sería la cuarta para ellos. Pero el objetivo es dar el golpe de autoridad ya que en su historial suma tres finales de Mundiales de la FIFA perdidas, en 1974, 1978 y 2010.
A continuación, te presentamos el perfil de cada uno de los integrantes del grupo F, donde aún se espera conocer al cuarto integrante, el cual saldrá de una repesca a celebrarse en la UEFA.
Perfil de Países Bajos
Países Bajos ha sido finalista de la Copa Mundial de la FIFA en tres de sus participaciones una vez en el torneo. Además, la selección neerlandesa ha llegado a la fase de eliminación directa en todas las ediciones disputadas desde 1974.
Se trata de un palmarés impresionante para un país de unos 18 millones de habitantes. La Naranja Mecánica volverá a intentar dar el último paso hacia la gloria en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.
Países Bajos debutó en Italia en 1934, pero fue eliminado en la primera ronda. En aquella edición, las 16 selecciones participantes disputaron una primera eliminatoria a partido único, de la que salieron los ocho cuartofinalistas. El combinado neerlandés se enfrentó a Suiza, su rival europeo, en Milán y cayó derrotado por 3-2. Volvió al torneo en la siguiente edición (1938), pero después encadenó 36 años y seis torneos de ausencia. Puso fin a la racha en 1974, cuando llegó a la final en la República Federal de Alemania.
A lo largo de la historia, Países Bajos se ha quedado a 90 minutos de la gloria en tres ocasiones, ya que fue finalista en los mundiales de 1974, 1978 y 2010.
En su primera final, el equipo liderado por el legendario Johan Cruyff perdió por 2-1 ante la anfitriona, la República Federal de Alemania. Cuatro años después, Argentina celebró el título ante su afición al derrotar a una selección neerlandesa sin Cruyff (3-1, tras la prórroga). Su última presencia en la final fue en el torneo de Sudáfrica: España demostró ser la bestia negra de Países Bajos y se llevó la victoria en un intenso y agónico partido gracias a un emotivo gol de Andrés Iniesta en la prórroga.
Perfil de Japón
A excepción de las tres anfitrionas, Canadá, México y Estados Unidos, Japón fue el primer país en medirse en el bolsillo el billete para la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras arrasar en su grupo de la competición preliminar asiática. Esta será su octava Copa Mundial consecutiva, una racha que arrancó con su primera participación, en Francia 1998. En la última, sus victorias ante España y Alemania en la fase de grupos propiciaron su pase a octavos, y seguro que en Norteamérica buscará volver a sorprender.
Japón superó la fase de grupos en cuatro de las siete últimas ediciones de la Copa Mundial, pero en todas ellas cayeron en la primera ronda eliminatoria. Octavos sigue siendo lo más lejos que ha llegado, un hito que alcanzó por primera vez en su propia Copa Mundial, en 2002, cuando quedó apeada del certamen por Turquía por 0-1. En Sudáfrica 2010 fue una derrota en los penales ante Paraguay; en Rusia 2018 llegó a ir 2-0 arriba frente a Bélgica, pero acabó perdiendo; y de nueva la desdicha de los penales en Catar 2022, esta vez a manos de Croacia.
Perfil de Túnez
Ya no es algo excepcional que Túnez se clasifique para la Copa Mundial de la FIFA. Las "Águilas de Cartago" siguen consolidando su presencia en la escena mundial con su clasificación para la Copa Mundial 26. Con su séptima participación en total, la tercera consecutiva, Túnez se ha clasificado para cinco de las siete Copas Mundiales disputadas en el siglo XXI.
Aunque nunca ha superado la fase de grupos, su presencia reiterada en las últimas ediciones ha dotado a Túnez de una experiencia y un empuje que serán cruciales el año próximo en Estados Unidos, Canadá y México para franquear esa barrera que hasta ahora ha sido insalvable.
Falta conocer al cuarto equipo
En este grupo de Países Bajos, Japón y Túnez, aún queda conocer al cuarto integrante, el cual saldrá de la repesca que se realizará este mes en UEFA. El último integrante saldrá de estas cuatro opciones: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.
*Información de FIFA.