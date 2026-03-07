Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo E

Alemania es la selección más experimentada que está dentro del grupo E del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, el cual arrancará el próximo 11 de junio. Pero los alemanes tendrán como rivales a Curazao, que experimentará su primer evento de esta categoría, y selecciones como Costa de Marfil y Ecuador.
Perfil de Alemania
En la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, Alemania disputará su décimo noveno (19) Mundial consecutivo, el vigésimo primero (21) en total. A lo largo de su historia, la selección alemana ha ganado el título en cuatro ocasiones y ha sido finalista en ocho (récord). Sin embargo, en los torneos de 2018 y 2022 no superó la fase de grupos.
Alemania se estrenó en un Mundial en Italia 1934, donde consiguió subir al podio. Saldó el primer encuentro mundialista de su historia con un triunfo por 5-2 sobre Bélgica en Florencia. A continuación, venció 1-2 a Suecia en cuartos y, ya en semifinales, cayó 3-1 ante Checoslovaquia. En el partido por el tercer puesto, Alemania venció 3-2 a Austria y coronó su primera participación en una Copa Mundial con un lugar en el podio.
Alemania viajará a Norteamérica con la intención de romper esta mala racha. En la fase de clasificación, el equipo se recuperó del tropiezo inicial. Sin embargo, tras el relevo generacional introducido en 2024, se encuentra aún en fase de construcción.
Perfil de Curazao
La selección de Curazao, conocida como "La Familia Azul" o "Blue Wave", es el combinado nacional del territorio autónomo caribeño de Curazao (parte del Reino de los Países Bajos).
Tiene una población de aproximadamente 156 mil a 186 mil habitantes, lo que la convierte en la nación más pequeña por población (y una de las más pequeñas por superficie) en clasificar a una Copa Mundial de la FIFA en la historia.
Curazao no tiene participaciones previas en fases finales de Mundiales antes de 2026. Su federación se independizó de las Antillas Neerlandesas en 2010, y debutó en eliminatorias mundialistas rumbo a Brasil 2014.
Perfil de Costa de Marfil
Costa de Marfil ha consolidado su lugar como potencia africana clasificando a cuatro Mundiales: 2006, 2010, 2014 y 2026. Aunque nunca superaron la fase de grupos, marcaron hitos históricos con su generación dorada (Drogba y Yaya Touré) y destacaron por su capacidad goleadora. La selección es reconocida por su clasificación en 2006, que ayudó a frenar una guerra civil.
Debut y "Generación Dorada" (2006-2014): Debutaron en Alemania 2006, cayendo en el "grupo de la muerte" contra Argentina y Holanda, pero dejando una buena imagen. Repitieron en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, siempre competitivos, pero sin lograr avanzar a octavos de final.
Impacto Social: En 2005, tras clasificar al Mundial, Didier Drogba hizo un llamado a detener la guerra civil que azotaba el país, convirtiendo al futbol en una herramienta de paz.
Mundial 2026: Costa de Marfil aseguró su cuarta participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras una sólida campaña en las eliminatorias africanas, consolidando su estatus continental.
Perfil de Ecuador
La selección de fútbol de Ecuador (conocida como "La Tri") tiene un historial relativamente reciente en las Copas del Mundo de la FIFA, ya que su primera participación fue en el siglo XXI. Hasta la fecha actual, Ecuador ha clasificado a cinco Mundiales: 2002, 2006, 2014, 2022 y 2026.
Ecuador solo una vez pudo superar la fase de grupos: fue en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final y tuvo en jaque a Inglaterra durante noventa minutos. En aquel campeonato, el Tri debutó con un importante triunfo por 2-0 ante Polonia con los goles de Carlos Tenorio y Agustín Delgado.
La última Copa Mundial: De la mano de Gustavo Alfaro, Ecuador volvió a la Copa Mundial tras su ausencia en Rusia 2018. El profesor argentino, ahora a cargo de Paraguay, exprimió a la generación que promete ser dorada de un país con varios talentos de nivel internacional. "La Tri" se encargó de inaugurar el certamen ante Catar en el estadio Al Bayt, una celebración para los sudamericanos gracias a los dos goles de Enner Valencia. En la segunda fecha, Ecuador jugó de igual a igual ante Países Bajos en una igualdad en la que apareció otra vez Valencia. Ecuador dejó grandes sensaciones, pero la derrota en la última fecha ante Senegal trastocó sus aviones y dejó a los ecuatorianos fuera del certamen.
