Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo C

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 arrancará próximamente y la fiesta mundial quedará servida. El grupo C del Mundial 2026 tendrá a la Selección de Brasil, hoy dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, el único combinado que nunca ha dejado de asistir al máximo evento de la FIFA.
A continuación te presentaremos el perfil de cada una de las cuatro selecciones que tendrán participación en el grupo C.
Perfil de Brasil
Decir Brasil es decir Copa Mundial. La historia de la "Verdeamarela" está ligada a la máxima competición de selecciones del mundo. Desde su creación en 1930, la "Canarinha" siempre ha estado presente en todos y cada uno de los certámenes, siendo además el combinado que más veces ha ganado el torneo, con un total de cinco trofeos. Estados Unidos, México y Canadá serán la vigésima tercera vez que Brasil luche por ampliar su legado en la historia de las Copas Mundiales.
En total, Brasil ha disputado 114 encuentros de la Copa Mundial; 76 de ellos se cuentan como victorias, 19 como derrotas, y compuso también 19 empates. Cuenta con un total de 237 goles a favor y 107 en contra, cifras que demuestran la superioridad de la "Canarinha" en muchos de los torneos disputados.
Sin embargo, Brasil no logró superar los cuartos de final en Catar 2022 luego de caer por penales ante Croacia tras un 1-1. Ahora, la "Verdeamarela" sueña con el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Perfil de Marruecos
La selección de Marruecos (Leones del Atlas) ha tenido una trayectoria destacada en los Mundiales de la FIFA, especialmente en los últimos años. Marruecos ha clasificado a 7 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA: México 1970, México 1986, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Rusia 2018, Catar 2022 y estará en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026
Primera participación: México 1970 (fase de grupos)
Mejor resultado histórico: Cuarto puesto en Catar 2022 (primera selección africana y árabe en llegar a semifinales
Clasificaciones consecutivas: Tres seguidas (2018, 2022 y 2026), algo inédito para el país.
Perfil de Haití
Haití tiene una historia limitada en los Mundiales de la FIFA. La edición de este año será la segunda participación en su historial, tras la primera en Alemania Occidental 1974.
Su primera y única participación hasta hace poco, terminó en la fase de grupos sin sumar puntos.
El Mundial de 2026 será su segunda aparición, lograda tras una clasificación histórica en las eliminatorias de Concacaf en noviembre 2025, después de 52 años de ausencia.
Clasificaron como líderes de su grupo en la ronda final, a pesar de jugar todos sus partidos de local en sedes neutrales por la inestabilidad en el país.
Perfil de Escocia
La selección de Escocia tiene una historia notable en los Mundiales, aunque con un récord particular: Nunca ha superado la fase de grupos en ninguna de sus participaciones.
Hasta la fecha (marzo 2026), Escocia ha clasificado nueve veces a la Copa del Mundo (incluyendo la próxima en 2026). Sin embargo, solo ha jugado en 8 ediciones hasta ahora, ya que clasificó para 1950 pero declinó participar.
- Apariciones en fases finales: 8 (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 y 1998)
- Próxima: 2026 (Canadá, México, Estados Unidos). Llegó tras 28 años de ausencia desde Francia 1998
- Mejor resultado: Fase de grupos en todas sus participaciones (nunca ha avanzado a octavos o segunda ronda)
Es el equipo con más apariciones en Mundiales sin superar la primera ronda (récord Guinness hasta su última aparición en 1998, y se mantiene en ese sentido histórico).