Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo I

Francia, Senegal, Noruega y el ganador de la eliminatoria entre Bolivia/Surinam vs. Irak son los integrantes del grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cual arranca este 11 de junio y termina el 19 de julio del presente años. Será el vigésimo tercer Mundial de la FIFA, el que tendrá por primera vez un total de 48 selecciones.
A continuación, te presentamos el perfil e cada uno de sus integrantes.
Perfil de Francia
Asentada desde hace casi 30 años entre las grandes potencias del futbol mundial, Francia ha logrado la clasificación para su 17.ª Copa Mundial de la FIFA, una cita ineludible en la que participará por octava vez consecutiva y de la que ya se ha coronado campeona en dos ediciones (1998 y 2018).
Los hombres de Didier Deschamps encararán el histórico Mundial de 2026 de 48 selecciones con el sueño de convertirse en la segunda nación europea que alcanza la final del torneo tres veces seguidas, después de que la República Federal de Alemania lo lograra entre 1982 y 1990. Los franceses viajarán también hasta Norteamérica con la firme intención de hacer olvidar a sus aficionados la asfixiante final perdida frente a Argentina en Catar 2022.
Perfil de Senegal
Senegal aseguró su clasificación para el Mundial de Norteamérica en la última jornada, con una victoria por 4-0 ante Mauritania y un doblete del siempre decisivo Sadio Mané. Aunque la República Democrática del Congo se había mantenido hasta entonces en la pugna, la victoria de Senegal por 2-3 en su visita a Kinshasa, un mes antes, inclinó la balanza a su favor.
En 2002, en el primer partido de su historia en un Mundial, Senegal dio la campanada al imponerse a Francia, a la sazón campeona del mundo y de Europa, con un gol de Papa Bouba Diop. Tras aquella hazaña, empató a 1-1 con Dinamarca, y más tarde igualó a 3-3 con Uruguay, gracias a un tanto de Khalilou Fadiga y dos de Papa Bouba Diop.
La Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 fue la última participación de Senegal en la competición y la segunda consecutiva. Tras conquistar el primer título de su historia en la Copa Africana de Naciones, la selección llegó a la cita con ambición y confianza. En su primer partido, Senegal mantuvo el pulso con Países Bajos durante 83 minutos, pero terminó encajando dos goles en el tramo final (0-2).
Perfil de Noruega
Noruega certificó su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras completar una clasificación perfecta que puso fin a casi tres décadas de ausencia en la fase final.
Bajo la dirección de Ståle Solbakken, y con Martin Ødegaard como eje creativo y Erling Haaland como referencia goleadora, crece entre los aficionados la convicción de que esta generación —a la que muchos ya califican de "Dorada"— está en condiciones de firmar en Norteamérica su mejor actuación en un Mundial.
Las dos victorias de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA™ llegaron por la mínima y tuvieron el mismo protagonista: Kjetil Rekdal.
En Estados Unidos 1994, el equipo de Egil Olsen empezó la competición con un 1-0 ante México. Rekdal aprovechó un pase filtrado de Jan Åge Fjørtoft y batió a Jorge Campos cuando quedaban poco más de cinco minutos. Cuatro años después, en el recordado 1-2 frente a Brasil en Marsella, Rekdal volvió a ser decisivo al transformar el penalti que selló la victoria noruega.
A la espera del último clasificado
En el repechaje intercontinental, Bolivia deberá enfrentarse a Surinam para ir a la final de su ruta y medirse a Irak por un boleto a la Copa del Mundo de la FIFA.
Pero ese repechaje ha representado un dolor de cabeza para México, que recientemente vivió un capítulo de violencia por inseguridad que ha puesto en alerta a los equipos visitantes.
Además, Irak, por la guerra que se vive en el Medio Oriente, quedó varada y no ha tenido el tiempo para hacer su preparación. Ellos han pedido a FIFA modificar la fecha de la repesca, que está para finales de marzo. Aún no hay una respuesta del máximo ente del futbol a esa petición.