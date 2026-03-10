México promete facilidades a Irak para disputar el repechaje

El Gobierno de México anunció que brindará facilidades migratorias y administrativas a la selección nacional de Irak para garantizar su participación en el torneo de repechaje rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará este mes en territorio mexicano. La medida fue confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que informó haber comunicado a las autoridades deportivas iraquíes que los jugadores, el cuerpo técnico y los directivos contarán con apoyo para agilizar los trámites de ingreso al país.
Según el comunicado oficial, el gobierno mexicano reiteró su disposición para facilitar la obtención de documentos migratorios que puedan requerir los integrantes de la delegación iraquí. Estas gestiones buscan evitar cualquier contratiempo logístico que impida la presencia del equipo en la repesca, una instancia decisiva que definirá uno de los últimos clasificados al torneo mundialista. El partido definitorio para Irak está programado en la ciudad de Monterrey el próximo 31 de marzo, donde enfrentará al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam, programado para el día 26.
Irak había solicitado aplazar el repechaje mundialista
La situación se ha visto condicionada por el contexto geopolítico en Medio Oriente. De acuerdo con las autoridades mexicanas, el espacio aéreo iraquí continúa afectado por el conflicto en la región, lo que ha complicado los desplazamientos internacionales de la selección. A pesar de ello, los consulados mexicanos han atendido con rapidez las solicitudes de visado para los miembros del equipo y las personas interesadas en viajar a México para acompañar a la delegación.
En paralelo, México ha intensificado la coordinación diplomática para asegurar que todos los integrantes del combinado iraquí puedan completar sus trámites. Varios futbolistas ya fueron documentados en la embajada mexicana en Arabia Saudita, mientras que otros serán atendidos en la representación diplomática de Catar.
Además de Monterrey, la ciudad de Guadalajara también será sede de encuentros del repechaje, incluyendo el partido entre Nueva Caledonia y Jamaica en el estadio Estadio Akron, cuyo ganador se medirá ante Congo por otro de los últimos cupos al Mundial, que comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México.