 Irak pide a la FIFA aplazar su repechaje rumbo al Mundial
Deportes

Irak pide a la FIFA aplazar su repechaje rumbo al Mundial 2026

La federación iraquí pidió a la FIFA aplazar su repechaje al Mundial 2026 debido al cierre del espacio aéreo en Oriente Medio, lo que dificulta reunir a todos sus jugadores.

Compartir:
Irak pide a la FIFA aplazar su repechaje rumbo al Mundial - RR.SS.
Irak pide a la FIFA aplazar su repechaje rumbo al Mundial / FOTO: RR.SS.

La selección de Irak se encuentra en una situación de incertidumbre a pocas semanas de disputar un partido decisivo en su camino hacia el Mundial de 2026. El seleccionador del equipo, el australiano Graham Arnold, solicitó este lunes a la FIFA que contemple un plan alternativo para el repechaje intercontinental, debido a las dificultades logísticas que enfrenta el combinado asiático en medio de la creciente tensión geopolítica en Oriente Medio.

El conjunto iraquí, conocido como los Leones de Mesopotamia, tiene previsto disputar un partido único el 31 de marzo en la ciudad mexicana de Monterrey contra el ganador de la eliminatoria entre Bolivia y Surinam. Sin embargo, la preparación del equipo se ha visto comprometida por el cierre del espacio aéreo en varios países de la región, una medida adoptada tras el aumento del conflicto entre Irán y Estados Unidos y las acciones militares registradas a finales de febrero.

Irak solicita reprogramar el repechaje mundialista

Ante este panorama, Arnold expresó su preocupación por la imposibilidad de reunir a todos sus jugadores a tiempo para el compromiso. El técnico explicó que, si el partido se mantiene en la fecha prevista, Irak podría verse obligado a competir con un plantel incompleto, integrado únicamente por futbolistas que militan en el extranjero. Según el entrenador, esto representaría una desventaja importante para un duelo que podría marcar el regreso del país a una Copa del Mundo después de cuatro décadas.

El seleccionador considera que aplazar el encuentro permitiría al equipo prepararse adecuadamente y garantizar la presencia de sus mejores jugadores. Además, propuso que Bolivia y Surinam disputen su eliminatoria según el calendario actual y que Irak enfrente al vencedor en una fecha posterior, incluso en territorio estadounidense, cerca del inicio del torneo mundialista.

Arnold también señaló que una decisión de este tipo otorgaría a la FIFA más tiempo para definir la situación de Irán dentro del proceso clasificatorio. En caso de que la selección iraní quedara fuera de la competición, Irak podría beneficiarse directamente en el camino hacia el Mundial. Mientras tanto, la federación iraquí espera una respuesta del organismo rector del fútbol mundial, consciente de que el resultado de esta petición podría ser determinante para el futuro deportivo del equipo.

Foto embed
Graham Arnold, técnico de Irak detenido en Emiratos Árabes Unidos - @graham_arnold_off

En Portada

Culminan tareas de búsqueda en construcción de zona 14t
Nacionales

Culminan tareas de búsqueda en construcción de zona 14

05:36 PM, Mar 08
Comunicaciones vence a Achuapa y mantiene liderato del Clausura 2026 t
Deportes

Comunicaciones vence a Achuapa y mantiene liderato del Clausura 2026

09:54 PM, Mar 08
Temblor de 5.3 grados sorprende a los guatemaltecos este domingot
Nacionales

Temblor de 5.3 grados sorprende a los guatemaltecos este domingo

09:00 PM, Mar 08
Conred de luto por muerte de dos bomberos forestalest
Nacionales

Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales

07:59 PM, Mar 08
Antigua y Cobán Imperial empatan en el estadio Pensativo t
Deportes

Antigua y Cobán Imperial empatan en el estadio Pensativo

08:01 PM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesLiga NacionalSeguridadEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos