Irak pide a la FIFA aplazar su repechaje rumbo al Mundial

La selección de Irak se encuentra en una situación de incertidumbre a pocas semanas de disputar un partido decisivo en su camino hacia el Mundial de 2026. El seleccionador del equipo, el australiano Graham Arnold, solicitó este lunes a la FIFA que contemple un plan alternativo para el repechaje intercontinental, debido a las dificultades logísticas que enfrenta el combinado asiático en medio de la creciente tensión geopolítica en Oriente Medio.
El conjunto iraquí, conocido como los Leones de Mesopotamia, tiene previsto disputar un partido único el 31 de marzo en la ciudad mexicana de Monterrey contra el ganador de la eliminatoria entre Bolivia y Surinam. Sin embargo, la preparación del equipo se ha visto comprometida por el cierre del espacio aéreo en varios países de la región, una medida adoptada tras el aumento del conflicto entre Irán y Estados Unidos y las acciones militares registradas a finales de febrero.
Irak solicita reprogramar el repechaje mundialista
Ante este panorama, Arnold expresó su preocupación por la imposibilidad de reunir a todos sus jugadores a tiempo para el compromiso. El técnico explicó que, si el partido se mantiene en la fecha prevista, Irak podría verse obligado a competir con un plantel incompleto, integrado únicamente por futbolistas que militan en el extranjero. Según el entrenador, esto representaría una desventaja importante para un duelo que podría marcar el regreso del país a una Copa del Mundo después de cuatro décadas.
El seleccionador considera que aplazar el encuentro permitiría al equipo prepararse adecuadamente y garantizar la presencia de sus mejores jugadores. Además, propuso que Bolivia y Surinam disputen su eliminatoria según el calendario actual y que Irak enfrente al vencedor en una fecha posterior, incluso en territorio estadounidense, cerca del inicio del torneo mundialista.
Arnold también señaló que una decisión de este tipo otorgaría a la FIFA más tiempo para definir la situación de Irán dentro del proceso clasificatorio. En caso de que la selección iraní quedara fuera de la competición, Irak podría beneficiarse directamente en el camino hacia el Mundial. Mientras tanto, la federación iraquí espera una respuesta del organismo rector del fútbol mundial, consciente de que el resultado de esta petición podría ser determinante para el futuro deportivo del equipo.