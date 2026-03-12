 España 1982: El Mundial de Italia y de Centroamérica
España 1982: El Mundial de Italia y de Centroamérica

Guatemala apareció por primera vez en una Copa del Mundo de la FIFA gracias al árbitro Rómulo Méndez.

Italia campeón del mundo en España 1982
Italia campeón del mundo en España 1982 / FOTO: FIFA World Cup﻿

La décima segunda edición de la Copa del Mundo de la FIFA se realizó en España del 13 de junio al 11 de julio de 1982 y dejó como campeón mundial a la selección de Italia, que ganó su tercer título tras los obtenidos en 1934 y 1938. Para Guatemala, el árbitro Rómulo Méndez hacía historia al ser parte del máximo evento de la FIFA.

El Mundial España 1982 fue el primero que contó con la participación final de 24 selecciones, las cuales fueron divididas en seis grupos. Además, contó con los combinados centroamericanos El Salvador y Honduras.

Durante la fase de grupos, se dio el resultado que hasta ahora es el más abultado de la historia de los Mundiales: Hungría 10-1 El Salvador, que incluyó triplete de László Kiss.

Segunda fase, semifinales y final

En la segunda fase, Polonia superó a Unión Soviética y Bélgica en el grupo A; Alemania Federal a Inglaterra y España en el B; Italia a Brasil y Argentina en el C; y Francia a Austria e Irlanda del Norte en el D.

En semifinales, Italia pasó con un 2-0 sobre Polonia y Alemania Federal empataba 3-3 con Francia, pero en penaltis ganó 5-4 el cuadro alemán para llegar a la final.

El último partido del Mundial España 1982 lo disputaron Italia y Alemania Federal. El marcador terminó 3-1 favor de los italianos y de esa forma lograron su tercer título de su historia.

Foto embed
Selección de Italia en el Mundial España 1982 - FIFA

Árbitro de Guatemala

La Copa del Mundo de la FIFA España 1982 trajo una alegría para el arbitraje de Guatemala, por primera vez un réferi chapín tenía participación en el máximo evento de la FIFA.

Rómulo Méndez fue parte de los cuatro árbitros de Concacaf para dicha Mundial, los restantes fueron: Mario Rubio Vázquez de México, Luis Paulino Siles de Costa Rica y David Socha de Estados Unidos.

Foto embed
Rómulo Méndez, árbitro de Guatemala en el Mundial España 1982 - Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala

Podio del Mundial España 1982

  • Italia, campeón
  • Alemania Federal, subcampeón
  • Polonia, tercer lugar
  • Francia, cuarto lugar
  • Paolo Rossi (Italia), mejor jugador
  • Manuel Amorós (Francia), mejor jugador joven
  • Brasil, premio al juego limpio.
Mundial Argentina 1978, la primera estrella de la “Albiceleste”

Esta Copa del Mundo de la FIFA representó para Holanda, hoy países Bajos, su segunda final perdida de forma consecutiva.

