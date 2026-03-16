Francia 1998: La primera estrella mundial de los franceses

El Mundial Francia 1998 tuvo como escenario donde por primera vez 32 selecciones buscarían el título mundial en un certamen donde se jugarían 64 partidos. Formato que se mantuvo durante las próximas seis ediciones hasta llegar a Catar 2022, para esta nueva edición, la 2026, el número llegó a 48 participantes.
Brasil defendía el título mundial, con una generación de extraordinarios futbolistas, teniendo como a su máxima figura a Ronaldo Luís Nazário de Lima, conocido deportivamente como Ronaldo.
Al ritmo de la "Copa de la Vida", canción oficial del Mundial 1998 interpretada por el cantante puertorriqueño Ricky Martín, el Campeonato Mundial de la FIFA comenzó el 10 de junio con el duelo Brasil 2-1 Escocia y terminaría el 12 de julio con el triunfo de Francia 3-0 ante Brasil.
En la fase de grupo, uno de los partidos más emotivos fue el empate 2-2 entre Holanda y México. Los aztecas perdían 2-0 con goles de Cocu y Boer, pero los de Concacaf lograron empatar con anotaciones de Ricardo Peláez y Luis Hernández, éste último al 90.
Rumbo a la final
En la fase de octavos de final, no hubo mayores sorpresas. Francia, el anfitrión, pasó gracias al 1-0 en tiempo extra frente a Paraguay. Brasil goleó a Chile 4-1, y Croacia comenzó una etapa que terminaría siendo la más exitosa para ellos tras eliminar a Rumania 1-0.
En cuartos de final, Brasil eliminó a Dinamarca 3-2, Holanda a Argentina 2-3, Francia a Italia 4-3 en penaltis tras un 0-0 en tiempo reglamentario y Croacia a Alemania 3-0 en la gran sorpresa de los cuartos de final.
En semifinales, Croacia buscaría ante Francia el boleto la final y Holanda ante Brasil, pero los favoritos se impusieron para que la final quedara entre brasileños y franceses.
Con el Saint-Denis de París, Francia, como el escenario deportivo de la final, y con un Ronaldo que en la previa figuraba para alzar la quinta Copa del Mundo de la FIFA, la gran novedad fue que no era titular por alguna molestia muscular, aunque después se desató el gran escándalo que algo anormal había pasado con el "Fenómeno" y con ello prácticamente Brasil perdía la final desde un inicio.
En el partido, Zinedine Zidane marcó doblete de goles al 27 y 45+1 para casi sentenciar la final. El duelo concluyó con una corrida de Emmanuel Petit al 90 para el 3-0 lapidario de Francia sobre Brasil para darle a los europeos su primera Copa del Mundo ante el aplauso del entonces presidente de la nación Jacques Chirac.
Podio de Francia 1998
- Campeón, Francia
- Subcampeón, Brasil
- Tercero, Croacia
- Cuarto, Holanda
- Mejor jugador, Zinedine Zidane de Francia
- Premio Yashin, Fabien Barthez de Francia
- Mejor jugador joven , Michael Owen de Inglaterra
- Balón de Oro, Ronaldo de Brasil
- Premio al juego limpio, Francia.