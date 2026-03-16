 Mundial Estados Unidos 1994: Brasil tetracampeón del mundo
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Mundial Estados Unidos 1994: Brasil tetracampeón del mundo

Ese Mundial también dejó un autogol de Andrés Escobar, que terminó con su vida al regreso a Colombia. Además, fue el último evento de Diego Maradona.  

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Brasil tetracampeón mundial
Brasil tetracampeón mundial / FOTO: Wilson de Carvalho

La Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos 1994, fue la última que se celebraría con 24 selecciones, ya que la siguiente, la de Francia 1998 fueron 32 los equipos participantes. El Mundial de la FIFA regresaba a América y era la primera vez que Estados Unidos, el país del beisbol, futbol americano y baloncesto, organizaba el máximo evento del futbol. Brasil terminó llevándose la gloria.  

Para la Copa Mundial, se establecieron 9 sedes en todo el país, en estadios utilizados principalmente para la práctica del futbol americano, debido a la inexistencia de campos especializados en futbol. Los Ángeles (Rose Bowl), Nueva York (Giants Stadium), Dallas (Cotton Bowl), Chicago (Soldier Field), Detroit (Pontiac Silverdome), Boston (Foxboro Stadium), San Francisco (Stanford Stadium), Washington D.C. (RFK Stadium) y Orlando (Citrus Bowl) acogieron el Mundial 94.

Alemania llegaba como campeón defensor, pero caería en cuartos de final ante Bulgaria. El subcampeón mundial era Argentina, que con Diego Maradona solo llegó a octavos de final, luego que los dejara fuera del camino Rumania. Ese Mundial sería el último de Maradona, quien salió dopado.

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Brasil tetracampeón mundial

La Selección de Brasil, dirigida por Carlos Alberto Parreira, quedó en el grupo B junto a Suecia, Rusia y Camerún. Avanzó primera con 7 puntos tras triunfos ante los rusos y cameruneses. Igualó ante los suecos 1-1.

En octavos de final, Brasil derrotó a Estados Unidos 1-0, en cuartos de final a Holanda 3-2 y en semifinales 1-0 a Suecia, y de esta forma lograba llegar a una final más en la Copa del Mundo de la FIFA, la cual sería ante Italia.

El domingo 17 de julio en el estadio Rose Bowl, Los Ángeles, California, Estados Unidos, Brasil e Italia disputaban la gran final de la Copa del Mundo, donde Pelé estaba en el graderío comentando para TV Globo.

El Brasil 0-0 Italia fue la primera final que terminó sin goles y definiéndose con penaltis (3-2). En esa tanda, Cláudio André Taffarel detuvo un penalti, más fallos de Franchino Baresi y Roberto Baggio terminó por darle a Brasil su cuarta Copa del Mundo de la FIFA. La última había sido en 1970, es decir, terminó con una sequía de 24 años de espera.

Muerte de Andrés Escobar

Colombia llegó con grandes expectativas al Mundial 1994, pero terminó siendo último lugar del grupo A, solo con 3 puntos tras un triunfo ante Suiza.

Pero fue la jornada 2, celebrada el 22 de junio la que marcó su eliminación. Una dolorosa derrota ante el anfitrión Estados Unidos (2-1) y con un autogol de Andrés Escobar terminó de sepultar a los colombianos.

En su regreso a Colombia, y en uno de los hechos más condenables de la historia del futbol, Andrés Escobar fue asesinado dado su responsabilidad con la eliminación de los colombianos en la fase de grupos del Mundial Estados Unidos 1994. 

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