Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo J

La Portugal de Cristiano Ronaldo, la Uzbekistán dirigida por Fabio Cannavaro y la Colombia de James Rodríguez aún esperan conocer en este mes al cuarto integrante del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, mismo que saldrá entre Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo, quienes disputarán el repechaje del Mundial en la zona de Concacaf.
Los partidos de este grupo se disputarán en Estados Unidos (estadios de Houston, Miami y Atlanta) y México (estadio Guadalajara). A continuación, te damos el perfil de cada selección del grupo K del Mundial 2026.
Perfil de Portugal
Portugal acudirá a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una selección curtida colectivamente en grandes torneos y muy equilibrada, con figuras de peso en todas las demarcaciones. Eso le confiere una defensa sólida, un mediocampo dinámico y creativo y un ataque que compagina técnica y potencia física
El combinado luso está también avalado por un historial mundialista que incluye un tercer puesto en la competición y numerosas estrellas cuyo legado entronca directamente con la generación actual, que no deja de brillar año tras año en los principales clubes europeos.
Perfil de Uzbekistán
Tres décadas y media después de su independencia, y tras siete intentos fallidos —algunos de ellos especialmente dolorosos—, Uzbekistán ha alcanzado por fin su objetivo más anhelado.
Durante años, la tragedia y la decepción marcaron el camino del futbol uzbeko: Desde aquel accidente aéreo de 1979 que acabó con una generación de jugadores del Pakhtakor, uno de los clubes más emblemáticos del país, hasta las dos eliminaciones agónicas en la fase final de los clasificatorios continentales.
Perfil de Colombia
La Selección Colombia competirá en su séptima Copa Mundial de la FIFA cuando, tras su ausencia en Catar 2022, vuelva a la gran cita en la Copa Mundial de la FIFA 26 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
El equipo que dirige Néstor Lorenzo llegará al torneo con una generación de alta jerarquía. El equipo no tuvo problemas en las Eliminatorias sudamericanas y demostró que tiene nivel para soñar. Con James Rodríguez como su principal líder, la Tricolor descansa en varias otras figuras, como Richard Ríos, Luis Díaz o Jon Arias.
*Información FIFA.