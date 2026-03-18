Mundial Alemania 2006: Italia gana su cuarta Copa del Mundo

La Copa del Mundo de la FIFA, edición decimoctava, se realizó en Alemania del 9 de junio al 9 de julio de 2006. Tuvo la participación de 32 selecciones para un total de 64 partidos, en los cuales se anotaron 147 goles, un promedio de 2.3 goles por partido. El goleador del certamen fue el alemán Miroslav Klose con 5 dianas. El campeón del mundo fue Italia, que conseguía en tierra alemana su cuarto Mundial de la historia. Francia era subcampeón del mundo en una despedida amarga para su estrella Zinedine Zidane, quien fue expulsado en su último partido con los franceses.
Para el Mundial 2006, 197 selecciones (casi la totalidad de las pertenecientes a la FIFA y marcando un nuevo récord histórico hasta esa fecha) participaron en las rondas clasificatorias, incluyendo el vigente campeón Brasil, ya que la FIFA decidió que a partir de esta edición el campeón del mundo ya no iba a tener la clasificación directa a la siguiente Copa Mundial. De estos, 31 equipos participaron en la fase final del torneo, además del anfitrión Alemania.
Sobre las sedes, 12 ciudades de entre un total de 20 postulantes fueron elegidas, quedando descartadas algunas como Bremen, Düsseldorf, Mönchengladbach, Bochum y Duisburgo. En las ciudades seleccionadas, los estadios comenzaron a prepararse poco tiempo después. Mientras que algunos se sometieron a arreglos menores, muchos debieron ser completamente restaurados y algunos fueron construidos especialmente.
Las 12 sedes elegidas fueron: Berlín, Dortmund, Múnich, Stuttgart, Gelsenkirchen, Hamburgo, Fráncfort del Meno, Colonia, Hannover, Leipzig, Kaiserslautern y Núremberg.
Italia campeón mundial
Tras una emotiva fase de grupos, algunas históricas selecciones quedaron sin opciones de avanzar a los octavos de final, como Estados Unidos, Croacia, Corea del Sur, Japón y Costa Rica.
En los octavos de final, las sorpresas fueron: Francia eliminando a España y Portugal a Países Bajos. Ya en cuartos de final quedaron al margen selecciones como Argentina, Ucrania, Inglaterra y Brasil.
Las semifinales quedaron así: Alemania (anfitrión) vs. Italia y Portugal vs. Francia. Y tras sendas batallas futbolísticas, los italianos eliminaron a los organizadores del Mundial 2006 y los franceses se impusieron ante los portugueses.
La gran final se disputó el 9 de julio en el estadio Olímpico de Berlín, y la selección de Italia se impuso a Francia en una tanda de penaltis que terminó 5-3 tras un empate 1-1 en donde Zinedine Zidane había marcado un penalti espectacular, aunque durante el partido fue expulsado por meterle un cabezazo a Marco Materazzi.
Italia era por cuarta vez campeón mundial e igualaba las cuatro copas de los alemanes y quedaba a una de alcanzar a los brasileños, que suman cinco títulos.
Datos históricos
- El argentino Horacio Elizondo fue el primer árbitro en dirigir el partido inaugural y la final de un mismo Mundial
- Segunda final que termina en empate y se define en los penales, la anterior había sido la del Mundial 1994 entre Brasil e Italia
- Italia consigue su cuarto título después de 24 años
- Zinedine Zidane fue el cuarto jugador en anotar en dos finales distintas de la Copa del Mundo.