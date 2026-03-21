 Historia del Mundial Brasil 2014: Alemania es tetracampeón
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Mundial Brasil 2014: La pesadilla del 7-1 y la cuarta estrella de Alemania

Además de la eliminación de Brasil en semifinales, Argentina también sucumbió ante la selección de Alemania, que ganó su cuarta Copa del Mundo de la FIFA.

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Alemania logra el tetracampeonato en Brasil 2014
Alemania logra el tetracampeonato en Brasil 2014 / FOTO: FIFA

La vigésima Copa del Mundo de la FIFA fue organizada por Brasil del 12 de junio al 13 de julio de 2014, y suponía una de las oportunidades más grandes para lograr en casa su título número seis, doce años después del último que había conseguido en el Mundial Corea-Japón 2002.

Un total de 32 selecciones participaron de un evento el cual tuvo 14 ciudades sede, y que terminó con una media de público por partido de 53 mil 592 aficionados.

España llegó a defender su título, pero fue incapaz de superar la fase de grupos al quedar de tercero únicamente con 3 unidades. Los clasificados en el sector B fueron Holanda y Chile.

Por su parte, Brasil ganó el grupo A con 7 puntos, por mejor diferencia de gol que los mexicanos. Con 7 puntos también ganó el grupo G la selección de Alemania y en el sector F Argentina salió con puntuación perfecta.

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Alemania vs. Brasil en el Mundial 2014 - FIFA

Rumbo a la final

En octavos de final, Brasil eliminó a Chile en una tanda de penaltis que terminó 3-2, Argentina vencía a Suiza 1-0 y daban un paso más para la final soñada. Alemania avanzaba de ronda tras ganarles 2-1 a Nigeria.

Fase de cuartos de final: Brasil eliminó a Colombia 2-1, Argentina a Bélgica 1-0 y Alemania a Francia 1-0. Tanto brasileños y argentinos daban otro pasito más para la final soñada.

En semifinales y tras un 0-0, Argentina eliminó a Holanda 4-2 desde los penaltis y llegaba a la final 24 años después de la última clasificación a dicha instancia. Y cuando se esperaba que Brasil avanzara a la final soñada vino la debacle de los locales; cayeron ante Alemania 7-1 en uno de los marcadores más holgados de la historia en semifinales. 

La final era para Argentina y Alemania, y la misma se jugó en el Maracaná. El resultado de este último partido fue de 1-0 a favor de los alemanes con gol de Mario Götze en el 113 (tiempo extra).

Alemania era campeón del mundo por cuarta vez de su historia y quedaba a un título de darle alcance a los brasileños, quienes terminaron cuartos del Mundial 2014 al perder 3-0 ante Holanda.

Para Brasil terminaba una segunda pesadilla como local, ya que de los dos Mundiales organizados, había perdido el duelo que definía al campeón del mundo en el Maracaná en 1950 ante Uruguay y en el 2014 no pasó a la final al quedar eliminado estrepitosamente por los alemanes 7-1. 

Mundial Brasil 1950: Uruguay y el histórico “Maracanazo”

La Copa del Mundo de la FIFA de 1950 ha sido la única que no contó con una final, sino se definió con una cuadrangular.

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