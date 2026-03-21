 Mundial Rusia 2018: Francia logra su segunda estrella
Universo Fútbol

Mundial Rusia 2018: Francia logra su segunda estrella

Francia y Croacia fueron las selecciones que disputaron la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2018.

Compartir:
Francia logra el título en el Mundial Rusia 2018
Francia logra el título en el Mundial Rusia 2018 / FOTO: Conmebol

La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 fue la vigésima primera edición de la Copa Mundial de Futbol masculino organizada por la FIFA. Esta edición del evento se realizó del 14 de junio al 15 de julio de 2018 en Rusia, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

Rusia confirmó 12 estadios en 11 ciudades para el Mundial 2018: Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Moscú, Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, San Petersburgo, Samara, Saransk, Sochi y Volgogrado, las cuales albergaron los 64 partidos de la Copa Mundial.

La mascota oficial fue un lobo, caracterizado por divertido, seductor y seguro de sí mismo. Se llamaba Zabivaka (o "Pequeño goleador"). El tema oficial fue Live It Up del cantante Nicky Jam, Era Istrefi y el actor Will Smith, estrenada a mitad de mayo de 2018. Telstar 18 fue el nombre oficial del balón para el Mundial 2018.

Francia 1998: La primera estrella mundial de los franceses

La Copa del Mundo de la FIFA 1998 terminó siendo un torneo histórico para Croacia y una pesadilla para el brasileño Ronaldo Luís Nazário de Lima, Ronaldo.

Francia gana su segunda estrella

Francia fue integrante del grupo C y ganó el sector con 7 puntos; los franceses superaron a Dinamarca (5), Perú (3) y Australia (1).

Los otros 15 clasificados a octavos de final: Uruguay, Portugal, Argentina, Brasil, México, Bélgica, Japón, España, Rusia, Croacia, Dinamarca, Suecia, Suiza, Colombia e Inglaterra.

Para los cuartos de final sobrevivieron uruguayos, franceses, brasileños, belgas, rusos, croatas, suecos e ingleses. Pero para la fase de semifinales, las series quedaron así: Francia-Bélgica y Croacia-Inglaterra.

Con marcador mínimo de 1-0 Francia supera a Bélgica para llegar a la final y Croacia 2-1 a Inglaterra.

La final del Mundial 2018 se realizó el 15 de julio en el estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú, y Francia derrotó a Croacia 4-2 con goles de Mandžukić, Griezmann, Pogba y Mbappé.

Foto embed
Selección de Francia en el Mundial 2018 - FIFA

Podio de Rusia 2018

  • Francia, campeón
  • Croacia, subcampeón
  • Bélgica, tercero
  • Inglaterra, cuarto
  • Mejor jugador, Luka Modrić de Croacia
  • Mejor portero, Thibaut Courtois de Bélgica
  • Mejor jugador joven , Kylian Mbappé de Francia
  • Mejor gol, Benjamin Pavard de Francia
  • Premio al juego limpio, España.  
Foto embed
Selección de Francia durante la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018 - FIFA

En Portada

Camión cae sobre parada de bus y provoca que una niña y una mujer resulten heridast
Nacionales

Camión cae sobre parada de bus y provoca que una niña y una mujer resulten heridas

11:09 AM, Mar 21
Chava Reyes entusiasmado por el reto de dirigir a Guatemala ante Argeliat
Deportes

Chava Reyes entusiasmado por el reto de dirigir a Guatemala ante Argelia

12:31 PM, Mar 21
La banda de K-pop BTS vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un díat
Farándula

La banda de K-pop BTS vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un día

09:10 AM, Mar 21
Capturan a mujer sospechosa de participar en ataques contra la PNCt
Nacionales

Capturan a mujer sospechosa de participar en ataques contra la PNC

10:03 AM, Mar 21
Sergio Chumil con destacada actuación en la Clàssica Terres de lEbre 2026t
Deportes

Sergio Chumil con destacada actuación en la Clàssica Terres de lEbre 2026

11:47 AM, Mar 21

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Estados UnidosIránNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos