Mundial Rusia 2018: Francia logra su segunda estrella

La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 fue la vigésima primera edición de la Copa Mundial de Futbol masculino organizada por la FIFA. Esta edición del evento se realizó del 14 de junio al 15 de julio de 2018 en Rusia, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.
Rusia confirmó 12 estadios en 11 ciudades para el Mundial 2018: Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Moscú, Nizhni Nóvgorod, Rostov del Don, San Petersburgo, Samara, Saransk, Sochi y Volgogrado, las cuales albergaron los 64 partidos de la Copa Mundial.
La mascota oficial fue un lobo, caracterizado por divertido, seductor y seguro de sí mismo. Se llamaba Zabivaka (o "Pequeño goleador"). El tema oficial fue Live It Up del cantante Nicky Jam, Era Istrefi y el actor Will Smith, estrenada a mitad de mayo de 2018. Telstar 18 fue el nombre oficial del balón para el Mundial 2018.
Francia gana su segunda estrella
Francia fue integrante del grupo C y ganó el sector con 7 puntos; los franceses superaron a Dinamarca (5), Perú (3) y Australia (1).
Los otros 15 clasificados a octavos de final: Uruguay, Portugal, Argentina, Brasil, México, Bélgica, Japón, España, Rusia, Croacia, Dinamarca, Suecia, Suiza, Colombia e Inglaterra.
Para los cuartos de final sobrevivieron uruguayos, franceses, brasileños, belgas, rusos, croatas, suecos e ingleses. Pero para la fase de semifinales, las series quedaron así: Francia-Bélgica y Croacia-Inglaterra.
Con marcador mínimo de 1-0 Francia supera a Bélgica para llegar a la final y Croacia 2-1 a Inglaterra.
La final del Mundial 2018 se realizó el 15 de julio en el estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú, y Francia derrotó a Croacia 4-2 con goles de Mandžukić, Griezmann, Pogba y Mbappé.
Podio de Rusia 2018
- Francia, campeón
- Croacia, subcampeón
- Bélgica, tercero
- Inglaterra, cuarto
- Mejor jugador, Luka Modrić de Croacia
- Mejor portero, Thibaut Courtois de Bélgica
- Mejor jugador joven , Kylian Mbappé de Francia
- Mejor gol, Benjamin Pavard de Francia
- Premio al juego limpio, España.