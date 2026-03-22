Davor Suker, la inolvidable leyenda del Mundial Francia 1998

La ciudad de Lens está situada en una de las principales cuencas mineras de Francia, donde se extrajo carbón de gran valor desde las profundidades de la tierra durante generaciones. Sin embargo, el 14 de junio de 1998, brotó algo muy distinto desde las entrañas del legendario estadio Bollaert ante la sorpresa del público: Un diamante que respondía al nombre de Davor Suker.
En las calles aledañas al recinto se vivía un ambiente único. El verde y el amarillo de Jamaica se mezclaban con el rojo y blanco ajedrezados de Croacia en un ambiente tan festivo como inesperado. El primer duelo que enfrentaba a estas dos naciones en un Mundial hacía presagiar una gran fiesta en las gradas, pero nadie hubiera pronosticado que una de ellas seguiría en liza tres semanas más tarde, y mucho menos que el delantero croata acabaría proclamándose máximo anotador del torneo. Y eso fue precisamente lo que ocurrió.
"Francia 98 no es solo un recuerdo, lo tengo grabado en el alma -explica en exclusiva para la FIFA Davor Suker, que marcó un antes y un después en la historia de su selección en ese torneo".
Bota de Oro para Davor Suker
Croacia, que había obtenido su independencia en 1991, acudía a Francia con jugadores de la talla de Zvonimir Boban, Robert Prosinečki y Slaven Bilić. Si bien ya había demostrado su valía al ser cuartofinalista de la Eurocopa 1996, con la participación de un Davor Suker hambriento de títulos, nadie contaba con que llegase a ser uno de los pesos pesados de la gran cita.
Los principales candidatos a máximo goleador de la competición eran futbolistas de la talla de Ronaldo, Roberto Baggio, Alan Shearer, Gabriel Batistuta o Dennis Bergkamp, pero Davor Suker acabó superándolos a todos con un balance de seis tantos que nadie logró igualar. A la postre del torneo, acabaría alzando la Bota de Oro de adidas.
"La Bota de Oro no se trató nunca de una cuestión de gloria personal. Fue como plantar la bandera croata en la cita más importante del futbol mundial. Aunque hayan pasado casi treinta años, sigo emocionándome al recordarlo", dijo Davor Suker.