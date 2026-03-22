Portugal deposita su fe en Cristiano Ronaldo

Desde que comenzó su carrera profesional en 2002, Cristiano Ronaldo enardeció Lisboa, fascinó en Manchester, batió récords en Madrid, brilló en Arabia Saudí, conquistó Europa en el fútbol de clubes y de selecciones, y ha registrado la cifra increíble de 1000 goles. El astro portugués ha hecho realidad un sueño que la mayoría de futbolistas solo pueden acariciar, salvo conseguir con su selección el triunfo en la Copa Mundial de la FIFA ™. ¿Será 2026 su gran año?
La razón del éxito y excepcional longevidad de Cristiano es su constante reinvención. Llegó al Manchester United como un prodigio del regate y evolucionó hasta convertirse en una máquina de hacer goles. Ningún otro futbolista disparaba desde lejos, ejecutaba tiros libres ni remataba de cabeza como él.
Ganó nueve títulos con el United y, en 2009, fichó por el Real Madrid, donde siguió perfeccionando su juego. Los goles se sucedieron ininterrumpidamente en las competiciones nacionales y europeas, hasta el punto de que batió la marca de 50 tantos en cinco ocasiones. Se marchó del Madrid convertido en el máximo goleador histórico del club español, con 450 tantos en 438 partidos y 15 trofeos en su haber.
A continuación, pasó tres años en la Juventus, en cuyas filas conquistó cinco títulos, y regresó al Manchester United para una estancia de 18 meses. Desde enero de 2023, juega en la Pro League de Arabia Saudí con el Al Nassr, de Riad. En agosto de su primera temporada en el club, conquistó la Copa de Campeones Árabe.
Trayectoria en la Copa Mundial
Cristiano debutó en la Copa Mundial de la FIFA™ en Alemania 2006. Anotó su primer gol en la competición contra la RI de Irán, y marcó el lanzamiento decisivo en la tanda de penales con la que se saldó el encuentro de cuartos de final contra Inglaterra. En aquella edición, Portugal alcanzó el cuarto puesto, su mejor posición en 40 años.
Llegó a Sudáfrica 2010 convertido en capitán de la selección y, si bien registró un gol y una asistencia, parece que la presión de portar el brazalete le atenazó a la hora de espolear a los suyos más allá de octavos. En Brasil 2014 se anotó el mismo registro, aunque Portugal se despidió de la competición un poco antes, al cabo de la fase de grupos.
Cristiano se presentó en Rusia 2018 desatado, con un estado de forma excepcional, y ofreció su mejor versión en el partido del estreno de Portugal. Con su triplete, incluido un gol de tiro libre en los últimos minutos, los portugueses empataron a 3-3 con España. A continuación, el capitán anotó el tanto de la victoria contra Marruecos. Sin embargo, Portugal volvió a quedar eliminada en octavos.
En Catar 2022, el delantero se convirtió en el primer jugador que marcaba en cinco Mundiales cuando llevaba solo una hora sobre el terreno de juego del Estadio 974, con la transformación de un penalti marca de la casa, que encarriló la victoria de Portugal contra Ghana.
Mundial 2026
El español Roberto Martínez dirigirá por primera vez a los portugueses ya su capitán emblemático en una fase final mundialista, con el objetivo de conquistar de una vez por todos el codiciado trofeo.
Además de Cristiano, Portugal puede convocar a jugadores de la talla de Diogo Costa, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Joao Neves o Bernardo Silva. Martínez, como la mayoría de su plantilla, tiene experiencia en los Mundiales. Fue seleccionador de Bélgica en Rusia 2018, donde alcanzó el tercer puesto, y en Catar 2022.