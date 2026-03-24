¿Habrá prórrogas en el Mundial 2026?

Están cerca de abrirse las puertas de las emociones de la XXIII edición de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual será por primera vez con 48 selecciones y en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El máximo evento de la FIFA para este verano se realizará entre el 11 de junio al 19 de julio. México y Sudáfrica será el duelo inicial del Mundial 2026 que comenzará en el país azteca.
En esta oportunidad, se jugará la fase de grupos, para luego dar paso a una ronda extra como la de dieciseisavos de final, y luego las tradicionales octavos de final, cuartos de final, semifinal, partido por el tercer lugar y la final, pero, ¿qué criterios se utilizarán en estas rondas de eliminación directa si existiera al final de los 90 minutos un empate?
Se juega prórroga y penaltis en Mundial 2026
La respuesta es sencilla. Se jugará con el formato tradicional de la FIFA: Tiempos extras y de persistir el empate, el clasificado se conocerá desde el punto penalti.
El artículo 14 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, establece lo siguiente:
- Artículo 14.1: En las fases de eliminación directa, si un partido terminara en empate, se jugará una prórroga, que constará de dos partes de 15 minutos cada una. Habrá un descanso de 5 minutos al final del tiempo reglamentario, pero ninguno entre las dos partes de la prórroga. Los jugadores deberán permanecer en el terreno de juego durante ambos intervalos.
- Artículo 14.2: Si el partido siguiera empatado después de la prórroga, se decidirá el ganador con una tanda de penales conforme al procedimiento establecido en las Reglas de Juego.
- Artículo 14.3: Antes de que empiece la tanda de penales para determinar el resultado del partido se llevarán a cabo las siguientes acciones:
a) el árbitro lanzará una moneda al aire para sortear la portería en la que se ejecutarán los lanzamientos desde el punto penal, salvo que se deban tener en cuenta otras condiciones (p. ej. estado del terreno de juego, seguridad, etc.). Esta decisión solo se podrá cambiar por motivos de seguridad o si la portería o el terreno de juego quedan inutilizables
b) el árbitro lanzará de nuevo una moneda al aire para decidir a qué equipo corresponderá la decisión de ejecutar el primer o el segundo lanzamiento.
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