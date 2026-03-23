 Así se definirán a los clasificados a dieciseisavos de final
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Mundial 2026: Criterios para definir a clasificados a dieciseisavos de final

La FIFA implementará hasta tres pasos (8 criterios) para definir a los dos primeros dos lugares de cada grupo; se descarta la posibilidad de un sorteo.

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Argentina es la campeón vigente que defenderá título mundial en la Copa del Mundo de la FIFA 2026
Argentina es la campeón vigente que defenderá título mundial en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 / FOTO: FIFA

Ante el aumento de 32 a 48 selecciones en la Copa Mundial de la FIFA, la gran Asociación se ve en la obligación de implementar una ronda más en la fase de eliminación directa, y ahora comenzará desde los dieciseisavos de final, pasando por octavos, llegando a cuartos, semifinales y hasta celebrarse la final.

Pero en este nuevo formato de competencia, la FIFA también modificó sus criterios de desempate para definir a las 24 selecciones que ocupen los primeros dos lugares y a las mejores 8 terceras de la fase de grupos. 

Mundial 2026: El primero en tres países y con 48 selecciones

La Copa del Mundo de la FIFA comenzó en 1930 en Uruguay y tuvo la participación de 13 selecciones, incluida la anfitriona.

Artículo 13: Igualdad de puntos y clasificación para la fase de eliminación directa (dieciseisavos de final)

Si dos o más selecciones del mismo grupo tuvieran los mismos puntos tras completar la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios, en el orden indicado, para determinar su posición:

Primer paso

  • a) más puntos obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión
  • b) mayor diferencia de goles en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión
  • c) más goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión
Árbitros guatemaltecos en Mundiales de la FIFA

Rómulo Méndez fue el primer réferi nacional en participan en las Copas del Mundo de la FIFA.

Segundo paso

Si, tras aplicar los anteriores criterios a, b, y c, las selecciones siguen igualadas, para determinar su posición definitiva se aplicarán los criterios a, b, y c, a los partidos en los que se hayan enfrentado únicamente las selecciones restantes. Si no se puede llegar a una decisión por este procedimiento, se aplicarán los siguientes criterios: D, e y f a los dos o más equipos que sigan igualados a puntos:

  • d) mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo
  • e) más goles marcados en todos los partidos de grupo
  • f) más puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico), según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas
Mundialistas que han pasado por la Liga de Guatemala

Desde Costa Rica, Panamá, México y Uruguay hasta Brasil y Argentina, varios mundialistas dejaron su marca en la Liga Nacional de Guatemala.

Tercer paso

Si no se puede llegar a una decisión siguiendo los procedimientos del primer y el segundo paso, se aplicarán los siguientes criterios:

g) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola

h) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola anterior a la edición publicada más reciente, y así sucesivamente, hasta que se llegue a una decisión.

La historia del trofeo de la Copa del Mundo

Desde la elegante Jules Rimet hasta el imponente trofeo actual, la Copa del Mundo ha cambiado de forma, pero mantiene intacto su significado de gloria y supremacía.

Criterios para las ocho mejores terceras (selecciones que terminen terceras de grupo, ordenadas del 1 al 8)

  • a) más puntos obtenidos en todos los partidos de grupo
  • b) diferencia de goles en todos los partidos de grupo
  • c) más goles marcados en todos los partidos de grupo
  • d) más puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico) según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas en todos los partidos de grupo y calculados según el art. 13, apdo. 1, (2.º paso)
  • e) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola
  • f) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola anterior a la edición publicada más reciente, y así sucesivamente, hasta que se llegue a una decisión.
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