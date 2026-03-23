Así se definirán a los clasificados a dieciseisavos de final

Ante el aumento de 32 a 48 selecciones en la Copa Mundial de la FIFA, la gran Asociación se ve en la obligación de implementar una ronda más en la fase de eliminación directa, y ahora comenzará desde los dieciseisavos de final, pasando por octavos, llegando a cuartos, semifinales y hasta celebrarse la final.
Pero en este nuevo formato de competencia, la FIFA también modificó sus criterios de desempate para definir a las 24 selecciones que ocupen los primeros dos lugares y a las mejores 8 terceras de la fase de grupos.
Artículo 13: Igualdad de puntos y clasificación para la fase de eliminación directa (dieciseisavos de final)
Si dos o más selecciones del mismo grupo tuvieran los mismos puntos tras completar la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios, en el orden indicado, para determinar su posición:
Primer paso
- a) más puntos obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión
- b) mayor diferencia de goles en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión
- c) más goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión
Segundo paso
Si, tras aplicar los anteriores criterios a, b, y c, las selecciones siguen igualadas, para determinar su posición definitiva se aplicarán los criterios a, b, y c, a los partidos en los que se hayan enfrentado únicamente las selecciones restantes. Si no se puede llegar a una decisión por este procedimiento, se aplicarán los siguientes criterios: D, e y f a los dos o más equipos que sigan igualados a puntos:
- d) mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo
- e) más goles marcados en todos los partidos de grupo
- f) más puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico), según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas
Tercer paso
Si no se puede llegar a una decisión siguiendo los procedimientos del primer y el segundo paso, se aplicarán los siguientes criterios:
g) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola
h) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola anterior a la edición publicada más reciente, y así sucesivamente, hasta que se llegue a una decisión.
Criterios para las ocho mejores terceras (selecciones que terminen terceras de grupo, ordenadas del 1 al 8)
- a) más puntos obtenidos en todos los partidos de grupo
- b) diferencia de goles en todos los partidos de grupo
- c) más goles marcados en todos los partidos de grupo
- d) más puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico) según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas en todos los partidos de grupo y calculados según el art. 13, apdo. 1, (2.º paso)
- e) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola
- f) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola anterior a la edición publicada más reciente, y así sucesivamente, hasta que se llegue a una decisión.