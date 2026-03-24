Moisés Caicedo: "No le tenemos miedo a ninguna selección"

El jugador ecuatoriano del Chelsea, Moisés Caicedo dijo que su selección "no" le tiene miedo a ninguna de cara al Mundial 2026, el cual se celebrará en Estados unidos, México y Canadá, a partir del 11 de junio y que tendrá como punto final el 19 de julio del presente año.
La selección de Ecuador entrenó en las instalaciones de Butarque, estadio del Leganés, para los encuentros amistosos ante Marruecos, en el Metropolitano de la capital española, y frente a Países Bajos en Eindhoven (marzo).
Caicedo afirmó que quieren "hacer las cosas bien" para poder mejorar en el tiempo que queda para el Mundial, en el que no sabe si podrá jugar el primer partido porque fue expulsado por doble amarilla en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas ante Argentina.
"Yo creo que sí, pero todavía no lo sé al cien por cien, yo creo que hay una gran posibilidad de que pueda jugar", dijo, confiado, Caicedo.
Caicedo, titular fijo en el Chelsea y en la selección ecuatoriana, afirmó que ahora está "pensando" en el equipo nacional y en "dar lo mejor" en todos los partidos.
Perfil de la Selección de Ecuador en Mundiales de la FIFA
La selección de fútbol de Ecuador (conocida como "La Tri") tiene un historial relativamente reciente en las Copas del Mundo de la FIFA, ya que su primera participación fue en el siglo XXI. Hasta la fecha actual, Ecuador ha clasificado a cinco Mundiales: 2002, 2006, 2014, 2022 y 2026.
Ecuador solo una vez pudo superar la fase de grupos: fue en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final y tuvo en jaque a Inglaterra durante noventa minutos. En aquel campeonato, el Tri debutó con un importante triunfo por 2-0 ante Polonia con los goles de Carlos Tenorio y Agustín Delgado.
La última Copa Mundial: De la mano de Gustavo Alfaro, Ecuador volvió a la Copa Mundial tras su ausencia en Rusia 2018. El profesor argentino, ahora a cargo de Paraguay, exprimió a la generación que promete ser dorada de un país con varios talentos de nivel internacional.
"La Tri" se encargó de inaugurar el certamen ante Catar en el estadio Al Bayt, una celebración para los sudamericanos gracias a los dos goles de Enner Valencia. En la segunda fecha, Ecuador jugó de igual a igual ante Países Bajos en una igualdad en la que apareció otra vez Valencia. Ecuador dejó grandes sensaciones, pero la derrota en la última fecha ante Senegal trastocó sus aviones y dejó a los ecuatorianos fuera del certamen.
*Información EFE.