 Moisés Caicedo: "No le tenemos miedo a ninguna selección"
Universo Fútbol

Moisés Caicedo de Ecuador: "No le tenemos miedo a ninguna selección"

El seleccionado ecuatoriano Moisés Caicedo afirmó que quieren "hacer las cosas bien" en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Compartir:
Moisés Caicedo, selección de Ecuador
Moisés Caicedo, selección de Ecuador / FOTO: EFE

El jugador ecuatoriano del Chelsea, Moisés Caicedo dijo que su selección "no" le tiene miedo a ninguna de cara al Mundial 2026, el cual se celebrará en Estados unidos, México y Canadá, a partir del 11 de junio y que tendrá como punto final el 19 de julio del presente año.

La selección de Ecuador entrenó en las instalaciones de Butarque, estadio del Leganés, para los encuentros amistosos ante Marruecos, en el Metropolitano de la capital española, y frente a Países Bajos en Eindhoven (marzo).

Caicedo afirmó que quieren "hacer las cosas bien" para poder mejorar en el tiempo que queda para el Mundial, en el que no sabe si podrá jugar el primer partido porque fue expulsado por doble amarilla en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas ante Argentina.

"Yo creo que sí, pero todavía no lo sé al cien por cien, yo creo que hay una gran posibilidad de que pueda jugar", dijo, confiado, Caicedo.

Caicedo, titular fijo en el Chelsea y en la selección ecuatoriana, afirmó que ahora está "pensando" en el equipo nacional y en "dar lo mejor" en todos los partidos.

Foto embed
Selección de Ecuador - @LaTri

Perfil de la Selección de Ecuador en Mundiales de la FIFA

La selección de fútbol de Ecuador (conocida como "La Tri") tiene un historial relativamente reciente en las Copas del Mundo de la FIFA, ya que su primera participación fue en el siglo XXI. Hasta la fecha actual, Ecuador ha clasificado a cinco Mundiales: 2002, 2006, 2014, 2022 y 2026.

Ecuador solo una vez pudo superar la fase de grupos: fue en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final y tuvo en jaque a Inglaterra durante noventa minutos. En aquel campeonato, el Tri debutó con un importante triunfo por 2-0 ante Polonia con los goles de Carlos Tenorio y Agustín Delgado.

La última Copa Mundial: De la mano de Gustavo Alfaro, Ecuador volvió a la Copa Mundial tras su ausencia en Rusia 2018. El profesor argentino, ahora a cargo de Paraguay, exprimió a la generación que promete ser dorada de un país con varios talentos de nivel internacional.

"La Tri" se encargó de inaugurar el certamen ante Catar en el estadio Al Bayt, una celebración para los sudamericanos gracias a los dos goles de Enner Valencia. En la segunda fecha, Ecuador jugó de igual a igual ante Países Bajos en una igualdad en la que apareció otra vez Valencia. Ecuador dejó grandes sensaciones, pero la derrota en la última fecha ante Senegal trastocó sus aviones y dejó a los ecuatorianos fuera del certamen.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo E

Costa de Marfil, Ecuador y Curazao completan un grupo donde está el gigante Alemania.

*Información EFE.

En Portada

Congreso juramenta a magistrados de la Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

Congreso juramenta a magistrados de la Corte de Constitucionalidad

02:15 PM, Mar 24
Combustibles: Congreso debate soluciones urgentes entre subsidios y exenciones fiscalest
Nacionales

Combustibles: Congreso debate soluciones urgentes entre subsidios y exenciones fiscales

12:50 PM, Mar 24
Bloquean carreteras en rechazo al alza de precios de los combustiblest
Nacionales

Bloquean carreteras en rechazo al alza de precios de los combustibles

07:16 AM, Mar 24
MP apela resoluciones que mantienen en libertad a Zamorat
Nacionales

MP apela resoluciones que mantienen en libertad a Zamora

11:39 AM, Mar 24
Selección de Guatemala ya se encuentra en Italiat
Deportes

Selección de Guatemala ya se encuentra en Italia

03:21 PM, Mar 24

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasIrán#liganacionalMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos