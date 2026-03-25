El FIFA Fan Festival, un espacio inclusivo y acogedor

El FIFA Fan Festival de la FIFA es el principal punto de encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es un espacio inclusivo y acogedor donde comunidades locales y aficionados de todo el mundo se reúnen para ver, celebrar, sentir y compartir el mayor evento deportivo del planeta.
Es el lugar ideal más allá de los estadios para disfrutar de los partidos en vivo en pantallas gigantes, rodeados de futbol, música, cultura y entretenimiento. Este es el alma del futbol: Un espacio donde compartir la energía y vivir el ambiente único de la Copa Mundial de la FIFA.
FIFA Fan Festival de Canadá: Futbol y cultura
En Toronto y Vancouver se vivirá la emoción durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahí descubrirás la cultura futbolística de Canadá con partidos en vivo, música y propuestas gastronómicas locales.
Con algunas de las ciudades más emblemáticas del país como escenario, el festival pone en valor su historia y su carácter abierto. Los aficionados de todo el mundo se darán cita para sentir el pulso de la competición en un ambiente acogedor y diverso.
FIFA Fan Festival de México: Futbol, pasión y hospitalidad
Celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, donde la pasión por el futbol se una a la rica cultura, la hospitalidad, la tradición y la diversidad de México.
Ahí se podrá disfrutar de la retransmisión de partidos en vivo, entretenimiento y deliciosa gastronomía local, con la historia y el color del país como escenario.
Este festival captura el alma del futbol mexicano, donde el deporte expresa la identidad nacional y una afición única aporta una energía incomparable, uniendo a los fanáticos de todo el mundo.
FIFA Fan Festival de Estados Unidos: Lugares emblemáticos
Las sedes serán Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York Nueva Jersey y Filadelfia; cada ciudad aporta su personalidad, con partidos en directo, música y gastronomía local, reflejando distintas expresiones de la cultura estadounidense.
Celebra la diversidad y la historia del país junto a aficionados de todo el mundo para animar, bailar y disfrutar del fútbol en un ambiente inolvidable.
*Información FIFA.