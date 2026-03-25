 El FIFA Fan Festival, un espacio inclusivo y acogedor
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El FIFA Fan Festival, un espacio inclusivo y acogedor

Conoce más de los festivales para los fans del futbol donde podrán sentir y compartir el mayor evento deportivo del planeta.

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FIFA Fan Festival del pasado Mundial Catar 2022
FIFA Fan Festival del pasado Mundial Catar 2022 / FOTO: FIFA

El FIFA Fan Festival de la FIFA es el principal punto de encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es un espacio inclusivo y acogedor donde comunidades locales y aficionados de todo el mundo se reúnen para ver, celebrar, sentir y compartir el mayor evento deportivo del planeta.

Es el lugar ideal más allá de los estadios para disfrutar de los partidos en vivo en pantallas gigantes, rodeados de futbol, ​​música, cultura y entretenimiento. Este es el alma del futbol: Un espacio donde compartir la energía y vivir el ambiente único de la Copa Mundial de la FIFA.

FIFA Fan Festival de Canadá: Futbol y cultura

En Toronto y Vancouver se vivirá la emoción durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahí descubrirás la cultura futbolística de Canadá con partidos en vivo, música y propuestas gastronómicas locales.

Con algunas de las ciudades más emblemáticas del país como escenario, el festival pone en valor su historia y su carácter abierto. Los aficionados de todo el mundo se darán cita para sentir el pulso de la competición en un ambiente acogedor y diverso.

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Afición de Canadá - FIFA

FIFA Fan Festival de México: Futbol, pasión y hospitalidad

Celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, donde la pasión por el futbol se una a la rica cultura, la hospitalidad, la tradición y la diversidad de México.

Ahí se podrá disfrutar de la retransmisión de partidos en vivo, entretenimiento y deliciosa gastronomía local, con la historia y el color del país como escenario.

Este festival captura el alma del futbol mexicano, donde el deporte expresa la identidad nacional y una afición única aporta una energía incomparable, uniendo a los fanáticos de todo el mundo.

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Afición de México - FIFA

FIFA Fan Festival de Estados Unidos: Lugares emblemáticos

Las sedes serán Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York Nueva Jersey y Filadelfia; cada ciudad aporta su personalidad, con partidos en directo, música y gastronomía local, reflejando distintas expresiones de la cultura estadounidense.

Celebra la diversidad y la historia del país junto a aficionados de todo el mundo para animar, bailar y disfrutar del fútbol en un ambiente inolvidable.

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Afición de Estados Unidos - FIFA

*Información FIFA.

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