 Grupo Promerica y Visa: Experiencias Exclusivas FIFA 2026
Empresas

Grupo Promerica y Visa ofrecerán experiencias exclusivas en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Grupo Promerica y Visa ofrecen una experiencia única en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con vuelos chárter exclusivos para tarjetahabientes de varios países de la región.

Alianza Grupo Promerica y Visa para Copa Mundial de FIFA 2026, Cortesía
Alianza Grupo Promerica y Visa para Copa Mundial de FIFA 2026 / FOTO: Cortesía

Grupo Promerica y Visa han sellado una alianza inédita para acercar a sus clientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un programa de experiencias únicas que trasciende las fronteras tradicionales de las promociones bancarias.

Clientes de siete países de Centroamérica y Sudamérica tendrán la posibilidad de vivir la máxima fiesta del futbol mundial en Dallas y Ciudad de México a través de una propuesta exclusiva e innovadora.

Una experiencia sin precedentes para los amantes del futbol

Este 2026, Grupo Promerica presenta "Dos Aviones de Experiencias Promerica", una propuesta que permitirá a tarjetahabientes Visa de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Ecuador unirse en un viaje memorable hacia dos de las ciudades sede más emblemáticas del certamen: Dallas y Ciudad de México. El programa ofrecerá vuelos chárter exclusivos para los ganadores, quienes podrán disfrutar de beneficios diseñados especialmente para ellos, formando parte de una celebración única junto a fanáticos de toda la región.

La iniciativa busca conectar a los clientes del grupo a través de la pasión por el fútbol, y va más allá de la oferta bancaria tradicional al brindar una vivencia directa en la Copa Mundial.

Compromiso con la innovación y la cercanía

De acuerdo con Alejandro Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Grupo Promerica, la entidad bancaría lleva más de una década desarrollando su programa Experiencias Promerica. "Buscamos innovar constantemente en la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes, generando emociones inolvidables y ofreciendo un valor real a quienes confían en nosotros", afirmó Ortiz. El proyecto alrededor de la Copa Mundial 2026™ refleja este compromiso y la apuesta del grupo por experiencias memorables.

La colaboración con Visa, socio global de la FIFA y proveedor oficial de tecnología de pagos desde 2007, ha sido clave para hacer realidad esta iniciativa regional. Visa respalda la propuesta aportando su experiencia en pagos digitales rápidos y seguros además de crear oportunidades y beneficios exclusivos en más de 40 eventos FIFA a nivel global.

Una edición histórica de la Copa Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la más grande de la historia, pues contará con 48 selecciones compitiendo en 104 partidos programados dentro de 16 ciudades anfitrionas en Canadá, Estados Unidos y México. El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con una expectativa inédita por la magnitud del evento.

Una alianza de liderazgo

Grupo Promerica impulsa una filosofía de cercanía y confianza, con más de 35 años de presencia en nueve países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Gran Caimán. Su enfoque se basa en desarrollar relaciones duraderas, comprender las necesidades locales y mantener un espíritu emprendedor que le permite conectarse auténticamente con las comunidades que sirve.

Visa, empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo NYSE: V, es un líder en pagos digitales, facilitando transacciones entre consumidores, comercios, instituciones financieras y organismos gubernamentales en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. La misión de Visa es conectar al mundo con la red de pagos más confiable, innovadora y segura para que individuos y economías prosperen en un entorno de inclusión financiera y accesibilidad global.

