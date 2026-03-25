 Mundial 2026 buscará batir récord de asistencia de 1994
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Mundial 2026 buscará batir récord de asistencia de 1994

La FIFA arrancará el próximo 1 de abril la cuarta y última fase de venta de entradas, que seguirá abierta hasta el final del torneo.

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Estadio Rose Bowl de , FIFA
Estadio Rose Bowl de / FOTO: FIFA

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio, apunta a batir el récord de asistencia de 3,5 millones de personas registrado en el Mundial de 1994, organizado en tierras estadounidenses, según informó este miércoles la FIFA.

La FIFA arrancará el próximo 1 de abril la cuarta y última fase de venta de entradas, que seguirá abierta hasta el final del torneo.

"En esta fase, las entradas estarán disponibles por orden de solicitud, en función de la disponibilidad. El público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago. Los aficionados podrán elegir los asientos concretos en el mapa de localidades o utilizar la opción Reservar el mejor asiento'", se lee en la nota de la FIFA.

Más de 500 millones de solicitudes

"Solo durante la fase de selección aleatoria el público general presentó más de 500 millones de solicitudes, tras lo cual se vendieron más de un millón de entradas al final del periodo correspondiente, el 27 de febrero. A menos de 80 días del comienzo de la competición, todo apunta a que en la edición de este año se superará el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en la Copa Mundial de la FIFA de 1994", añade.

El Mundial de 2026, el primero con 48 selecciones, echará a andar el 11 de junio y terminará el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿Cuánto recibirá la selección que gane el Mundial 2026?

Con un aumento del 50%, la FIFA llevará los premios del Mundial 2026 a un nivel sin precedentes en comparación con Catar 2022.

Asistencia en Mundial 1994

La Copa Mundial de la FIFA 1994, celebrada en Estados Unidos, ostenta hasta hoy el récord histórico de mayor asistencia de público en un torneo final de la Copa del Mundo.

  • Datos generales de asistencia total: 3 millones 587 mil y 538 espectadores.
  • Número de partidos: 52
  • Promedio por partido: 68 mil 991 espectadores

Estas cifras se mantienen como las más altas de la historia, incluso después de que los Mundiales posteriores (desde 1998) se ampliaran a 32 equipos y 64 partidos. El éxito se debió en gran parte a los estadios de gran capacidad en Estados Unidos, con promedios cercanos a los 70 mil asientos. El torneo se jugó en 9 sedes principales.

Solo un partido de la fase de grupos tuvo menos de 50 mil espectadores (Nigeria vs. Bulgaria, con 44 mil 132).

Mundial Estados Unidos 1994: Brasil tetracampeón del mundo

Ese Mundial también dejó un autogol de Andrés Escobar, que terminó con su vida al regreso a Colombia. Además, fue el último evento de Diego Maradona.  

*Información EFE.  

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