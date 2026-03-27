 Aficionado pone a la venta su casa para ir al Mundial 2026
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Aficionado pone a la venta su casa para ir al Mundial 2026

Andy Milne, que se hizo viral en 2022 gracias a una fotografía en Catar sosteniendo la Copa del Mundo, ha estado en nueve Mundiales, ocho masculinos y uno femenino.

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Aficionado vende casa para asistir al Mundial 2026
Aficionado vende casa para asistir al Mundial 2026 / FOTO: EFE

Un aficionado inglés de 62 años ha puesto a la venta su casa, valorada en 350 mil libras (400 mil euros -3 millones 61 mil 560 quetzales-), para financiar el viaje al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el que seguirá a la Selección de Inglaterra, campeona del mundo en 1966.

Andy Milne, que se hizo viral en 2022 gracias a una fotografía en Catar sosteniendo la Copa del Mundo, ha estado en nueve Mundiales, ocho masculinos y uno femenino, y ha puesto a la venta su residencia en Northwich (Cheshire, Inglaterra) para asistir al décimo.

"La vendo para ir a la Copa del Mundo", dijo este aficionado al "Daily Mirror", al tiempo que confirmó que esta es su segunda casa, que la ha tenido desde hace 27 años y que en la actualidad reside en Tailandia.

"Para Catar estuve ahorrando durante años. Voy a intentar que me salga barato, durmiendo en los sofás de gente. Por suerte tengo amigos en México, Dallas y Vancouver".

Mundial 2026 aportará hasta 62 puntos al PIB de México

Los analistas de Banorte señalaron que dicho impacto ya está incorporado en su pronóstico de crecimiento económico del 1,8 % para 2026.

Asegura que estará en todo el Mundial 2026 

Andy Milne confirmó que planea estar en Estados Unidos las siete semanas que dure el Mundial y que ya tiene entradas para todos los partidos de Inglaterra hasta la final.

Los precios de las entradas han sido criticados por varias asociaciones de aficionados y calificados como una "traición de la FIFA".

Asistir a los ocho partidos que podría disputar una selección en su camino hasta la final tiene un precio estimado de 5 mil libras (50 mil 767 quetzales) en el caso de las entradas más baratas, 8 mil 500 libras (86 mil 304 quetzales) en categoría media, y más de 12 mil libras (121 mil 841 quetzales) en el caso de las entradas más caras.

Perfil de Inglaterra en Mundiales 

Inglaterra se prepara para disputar su décima séptima (17) Copa Mundial de la FIFA, el octavo consecutivo. Esta gran potencia del futbol europeo tratará de poner fin a 60 años de espera y ceñirse de nuevo la corona mundialista, un hito que se le resiste desde 1966, cuando, en calidad de anfitriona, se impuso por 4-2 a la República Federal de Alemania en la final de Wembley.

Desde entonces, ha alcanzado las semifinales en dos ocasiones (1990 y 2018) y ha sido cuartofinalista en cinco. En los escenarios continentales, la selección inglesa ha sido subcampeona en las dos últimas Eurocopas.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo L

Panamá, el representante de Centroamérica, peleará junto a Inglaterra, Croacia y Ghana los boletos a la fase de dieciseisavos de final.

*Información EFE.

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