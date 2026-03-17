Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo L

El grupo L de la Copa del Mundo de Futbol de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, es uno de los más equilibrados y exigentes del torneo, junto a otros con dos potencias europeas. Los integrantes son: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Es de recordar que de cada grupo, clasifican directamente los dos primeros; el tercero tiene alta probabilidad de avanzar como uno de los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final. A continuación, te presentamos el perfil de cada integrante del grupo L del Mundial 2026.
Perfil de Inglaterra
Inglaterra se prepara para disputar su décima séptima (17) Copa Mundial de la FIFA, el octavo consecutivo. Esta gran potencia del futbol europeo tratará de poner fin a 60 años de espera y ceñirse de nuevo la corona mundialista, un hito que se le resiste desde 1966, cuando, en calidad de anfitriona, se impuso por 4-2 a la República Federal de Alemania en la final de Wembley.
Desde entonces, ha alcanzado las semifinales en dos ocasiones (1990 y 2018) y ha sido cuartofinalista en cinco. En los escenarios continentales, la selección inglesa ha sido subcampeona en las dos últimas Eurocopas.
Perfil de Croacia
Croacia se estrenó en la Copa Mundial de la FIFA en Francia 1998 con un tercer puesto que ya dejaba ver su potencial competitivo. Tras décadas compitiendo bajo la bandera de Yugoslavia, la selección balcánica ha superado las expectativas en cada edición disputada desde su independencia.
Finalista en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, Croacia acredita un registro excepcional: Ha alcanzado las semifinales en la mitad de sus participaciones en la Copa Mundial de la FIFA. Un logro aún más notable para un país con menos de cuatro millones de habitantes.
Luka Modrić, todavía decisivo a sus 40 años, lideró a una selección que superó con solvencia la fase de clasificación de la UEFA. Croacia llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como una selección a la que conviene seguir de cerca.
Perfil de Ghana
Ghana se prepara para brillar de nuevo en una Copa Mundial de la FIFA. Después de haberse clasificado también para la edición de 2022, la selección ghanesa vuelve con el objetivo de igualar su mejor resultado histórico: Los cuartos de final de Sudáfrica 2010.
Esta será la quinta aparición de Ghana en la máxima competición de selecciones, y el seleccionador Otto Addo repite en el banquillo. Tras caer en la fase de grupos tanto en Brasil 2014 como en Catar 2022, Ghana se ha fijado el objetivo de ofrecer su mejor versión y llegar de nuevo a la fase de eliminación directa.
Perfil de Panamá
Panamá consiguió uno de los billetes directos de la Concacaf y disputará en 2026 el segundo Mundial de su historia, el primero con 48 equipos. La selección panameña regresa a la gran cita tras haber participado en Rusia 2018 y haberse consolidado en los últimos tiempos como la mejor selección centroamericana. De hecho, será el único representante de esta zona geográfica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y demostrará a todos que está capacitado para alcanzar nuevas cotas.
Si bien tuvo que emplearse un fondo para clasificarse, Panamá demostró su calidad en los momentos decisivos. En las últimas jornadas de la tercera ronda del clasificatorio, disputadas en el periodo internacional de noviembre de 2025, se impuso a Guatemala y El Salvador y garantizó su presencia en el Mundial.
*Información FIFA.