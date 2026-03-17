 Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo L
Universo Fútbol

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo L

Panamá, el representante de Centroamérica, peleará junto a Inglaterra, Croacia y Ghana los boletos a la fase de dieciseisavos de final.

Compartir:
Inglaterra es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026
Inglaterra es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026 / FOTO: FIFA

El grupo L de la Copa del Mundo de Futbol de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, es uno de los más equilibrados y exigentes del torneo, junto a otros con dos potencias europeas. Los integrantes son: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.  Es de recordar que de cada grupo, clasifican directamente los dos primeros; el tercero tiene alta probabilidad de avanzar como uno de los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final. A continuación, te presentamos el perfil de cada integrante del grupo L del Mundial 2026.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo A

Este sector quedará completado a finales de marzo cuando se conozca al ganador de la repesca de la UEFA (ruta D).

Perfil de Inglaterra

Inglaterra se prepara para disputar su décima séptima (17) Copa Mundial de la FIFA, el octavo consecutivo. Esta gran potencia del futbol europeo tratará de poner fin a 60 años de espera y ceñirse de nuevo la corona mundialista, un hito que se le resiste desde 1966, cuando, en calidad de anfitriona, se impuso por 4-2 a la República Federal de Alemania en la final de Wembley.

Desde entonces, ha alcanzado las semifinales en dos ocasiones (1990 y 2018) y ha sido cuartofinalista en cinco. En los escenarios continentales, la selección inglesa ha sido subcampeona en las dos últimas Eurocopas.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo B

Canadá y Catar son dos de las selecciones que tienen un historial limitado en las Copas del Mundo de la FIFA.

Perfil de Croacia

Croacia se estrenó en la Copa Mundial de la FIFA en Francia 1998 con un tercer puesto que ya dejaba ver su potencial competitivo. Tras décadas compitiendo bajo la bandera de Yugoslavia, la selección balcánica ha superado las expectativas en cada edición disputada desde su independencia.

Finalista en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, Croacia acredita un registro excepcional: Ha alcanzado las semifinales en la mitad de sus participaciones en la Copa Mundial de la FIFA. Un logro aún más notable para un país con menos de cuatro millones de habitantes.

Luka Modrić, todavía decisivo a sus 40 años, lideró a una selección que superó con solvencia la fase de clasificación de la UEFA. Croacia llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como una selección a la que conviene seguir de cerca.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo C

En este sector estará Brasil, selección que jamás ha faltado a una cita mundial de la FIFA.

Perfil de Ghana

Ghana se prepara para brillar de nuevo en una Copa Mundial de la FIFA. Después de haberse clasificado también para la edición de 2022, la selección ghanesa vuelve con el objetivo de igualar su mejor resultado histórico: Los cuartos de final de Sudáfrica 2010.

Esta será la quinta aparición de Ghana en la máxima competición de selecciones, y el seleccionador Otto Addo repite en el banquillo. Tras caer en la fase de grupos tanto en Brasil 2014 como en Catar 2022, Ghana se ha fijado el objetivo de ofrecer su mejor versión y llegar de nuevo a la fase de eliminación directa.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo D

Estados Unidos por segunda vez en su historia es anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA.

Perfil de Panamá

Panamá consiguió uno de los billetes directos de la Concacaf y disputará en 2026 el segundo Mundial de su historia, el primero con 48 equipos. La selección panameña regresa a la gran cita tras haber participado en Rusia 2018 y haberse consolidado en los últimos tiempos como la mejor selección centroamericana. De hecho, será el único representante de esta zona geográfica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y demostrará a todos que está capacitado para alcanzar nuevas cotas.

Si bien tuvo que emplearse un fondo para clasificarse, Panamá demostró su calidad en los momentos decisivos. En las últimas jornadas de la tercera ronda del clasificatorio, disputadas en el periodo internacional de noviembre de 2025, se impuso a Guatemala y El Salvador y garantizó su presencia en el Mundial.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo E

Costa de Marfil, Ecuador y Curazao completan un grupo donde está el gigante Alemania.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo F

Países Bajos buscará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá lograr su primer título mundial; ha perdido tres finales a lo largo de su historia.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo G

La selección de futbol de Bélgica, conocida como los “Diablos Rojos”, tiene una historia destacada en las Copas del Mundo FIFA.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo H

España y Uruguay compartirán el grupo H del Mundial de la FIFA 2026, donde también estarán Cabo Verde y Arabia Saudita.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo I

El grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA contará con Francia, la dos veces campeona mundial.
Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo J

El campeón defensor, Argentina, deberá pasar su primera prueba ante Argelia, Austria y Jordania.
Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo K

Otro de los grandes animadores del grupo K será la selección de Colombia de Néstor Lorenzo.

*Información FIFA.

En Portada

Congreso descarta prórroga sobre implementación de limitadores de velocidadt
Nacionales

Congreso descarta prórroga sobre implementación de limitadores de velocidad

10:52 AM, Mar 17
Presidente alemán inicia visita a Guatemala este martest
Nacionales

Presidente alemán inicia visita a Guatemala este martes

07:39 AM, Mar 17
¿Cómo buscan bajar los precios del combustible en Guatemala?t
Nacionales

¿Cómo buscan bajar los precios del combustible en Guatemala?

09:05 AM, Mar 17
Gerardo Paiz brinda detalles del Guatemala vs. Argentinat
Deportes

Gerardo Paiz brinda detalles del Guatemala vs. Argentina

01:37 PM, Mar 17
Se retomarán los trabajos de remozamiento del Estadio Nacionalt
Deportes

Se retomarán los trabajos de remozamiento del Estadio Nacional

11:11 AM, Mar 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaIránMundial 2026EE.UU.Liga NacionalSeguridadDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos