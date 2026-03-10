 Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo G
Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo G

La selección de futbol de Bélgica, conocida como los "Diablos Rojos", tiene una historia destacada en las Copas del Mundo FIFA.

Selección de Bélgica para el Mundial 2026
Selección de Bélgica para el Mundial 2026 / FOTO: FIFA

El séptimo grupo de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá está conformado por selecciones que no son tan atractivas para el continente americano. Se trata de Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda., quienes buscarán hacer historia en el Mundial 2026. 

Pero en ese conglomerado de cuatro selecciones, son los belgas quienes destacan por sus participaciones históricas en los Mundial, aunque es un combinado con muchos altibajos.   

Perfil de Bélgica

La selección de futbol de Bélgica, conocida como los "Diablos Rojos", tiene una historia destacada en las Copas del Mundo FIFA, con participaciones consistentes en las últimas décadas y su mejor rendimiento en épocas modernas.

Apariciones en fases finales: 15, incluyendo la clasificación confirmada para 2026, la primera en formato expandido a 48 equipos.

Bélgica ha mostrado un crecimiento notable desde los años 80, con una "generación dorada" (De Bruyne, Hazard, Courtois, Lukaku, etc.) que alcanzó su pico en 2018, pero decayó en 2022.

En 2018 lograron su mejor campaña: Ganaron 6 de 7 partidos, solo perdieron en semis vs. Francia (1-0), y vencieron a Brasil en cuartos.

Perfil de Egipto

La selección de Egipto, conocida como los "Faraones" tiene un perfil histórico especial en las Copas del Mundo FIFA: Fue la primera nación africana y árabe en participar en un Mundial.

Egipto ha clasificado a cuatro ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, incluida la edición 2026, la cual se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección de Egipto es el equipo más ganador de la Copa Africana de Naciones (7 títulos), pero en Mundiales su récord sigue siendo modesto, sin triunfos en 7 juegos disputados hasta 2018. Con Salah y el impulso actual, 2026 representa una gran oportunidad para cambiar esa narrativa.

Perfil de Irán

La selección de futbol de Irán, "Team Melli", es una de las más consistentes de Asia en clasificaciones mundialistas, pero su historial en la Copa Mundial de la FIFA ha sido limitado hasta ahora. Irán ha clasificado 7 veces a la fase final (incluyendo la de 2026), pero nunca ha superado la fase de grupos.

La participación de Irán en el Mundial 2026 está en alto riesgo debido a graves tensiones políticas y militares con Estados Unidos, país anfitrión. El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, calificó la presencia como "poco probable" o "inapropiada" tras ataques en Medio Oriente, poniendo en duda los partidos programados en Los Ángeles y Seattle contra Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto.

Aunque Irán fue de los primeros clasificados, el conflicto activo con EE. UU. y la seguridad de la delegación han generado un posible boicot, con los dirigentes evaluando la situación.

Los jugadores más veteranos en disputar un Mundial

De cara al Mundial de 2026, Cristiano Ronaldo y Luka Modric aparecen como posibles candidatos a sumarse a la lista de los jugadores más veteranos en disputar una Copa del Mundo.

Perfil de Nueva Zelanda

Los "All Whites" de Nueva Zelanda han tenido una presencia limitada en la Copa Mundial de la FIFA, ya que es una de las naciones más pequeñas de la OFC (Confederación de Oceanía), donde compite por un cupo muy disputado.

Para el Mundial 2026, Nueva Zelanda tendrá su tercera participación en los eventos de la FIFA: España 1982 y Sudáfrica 2010.

Las selecciones que debutarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá caras nuevas. Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán sellaron una clasificación histórica y se preparan para debutar en la máxima cita del fútbol.

