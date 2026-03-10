Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo H

España, Islas de Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay forman parte del grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, y a continuación te presentamos el perfil de cada una de los cuatro integrantes del octavo grupo del Mundial norteamericano.
Perfil de la selección de España
La selección de España competirá en su décimo séptima Copa Mundial de la FIFA cuando busque cambiar la cara tras su eliminación en octavos de final de la última edición de la Copa Mundial, en Catar 2022. Ahora, el equipo europeo se ilusiona con la Copa Mundial de la FIFA 26 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
El equipo que dirige Luis de la Fuente legará al torneo en lo alto, siendo campeón de la última Euro (2024) y con unas clasificatorias impecables en las que consiguió el pasaje de manera temprana. España sueña con lograr su segunda corona en el torneo, tras la edición que le puso brillo a una generación más que dorada.
Perfil de la selección de Islas de Cabo Verde
La clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un hito histórico para Cabo Verde, archipiélago cuya población ronda el medio millón de habitantes y de apenas 4.000 km² de superficie.
La de futbol dio sus primeros pasos en 1978, poco después de que el país declarase su independencia en 1975. Fue acumulando experiencia con el transcurso de las décadas y sus aspiraciones aumentaron en paralelo.
La clasificación mundialista, además de suponer un logro deportivo, refuerza la cultura futbolística que lo une con su diáspora en torno a un proyecto al que se han incorporado durante los últimos años descendientes de caboverdianos de distintos países, en una verdadera movilización nacional.
Perfil de la selección de Arabia Saudita
Arabia Saudita es una habitual de la Copa Mundial de la FIFA, dado que desde su debut en Estados Unidos 1994, solo se ha perdido dos ediciones. Con su séptima participación en el horizonte, la tercera consecutiva, la selección alberga nuevas esperanzas en una fase final que, por primera vez en la historia, disputarán 48 selecciones.
Pese a que solo ha alcanzado la ronda eliminatoria una vez hasta la fecha, se cuenta entre los combinados más destacados de Asia en los anales del certamen. En su regreso a Norteamérica, el mismo continente en el que debutó en el Mundial hace tres décadas y donde alcanzó su mayor logro, busca cuajar una campaña que refleje la evolución del fútbol saudí y enardezca a su apasionada afición.
Perfil de la selección de Uruguay
Uruguay disputará su 15ª Copa Mundial de la FIFA, la quinta consecutiva desde su retorno con un memorable cuarto puesto en la edición de Sudáfrica 2010. Tras una campaña con altibajos, la "Celeste" consiguió la clasificación directa en las duras Eliminatorias Sudamericanas y garantizó su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 26 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
El equipo que comanda el argentino Marcelo Bielsa está atravesando un profundo periodo de renovación, tras el retiro definitivo de los nombres más importantes de la generación que volvió a convertir al país en protagonista a nivel internacional y que conquistó la Copa América de Argentina 2011. Ya sin Edinson Cavani ni Luis Suárez, un rejuvenecido plantel liderado por Federico Valverde intentará sorprender al planeta con el siempre característico estilo táctico de su entrenador.
Es indiscutible que las dos mayores experiencias de la "Celeste" en la Copa Mundial se escribieron en sus dos primeras presentaciones. Uruguay organizó la primera cita y se quedó con el primero de sus dos títulos, una hazaña que repitió también su segunda participación, veinte años después en territorio brasileño. Aquel inolvidable "Maracanazo" forma parte de la historia grande del futbol internacional, una victoria inesperada que dejó a un país deprimido. Desde entonces, el conjunto charrúa registró tres cuartos puestos en Suiza 1954, México 1970 y en Sudáfrica 2010.