 Marco Tulio Coll, autor del único gol olímpico en Mundiales
Universo Fútbol

El gol irrepetible en la historia de los Mundiales de la FIFA

Durante el Mundial Chile 1962 se marcó un gol que jamás se ha repetido en las Copas del Mundo de la FIFA.

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Marco Tulio Coll autor del único gol olímpico en Mundiales de la FIFA
Marco Tulio Coll autor del único gol olímpico en Mundiales de la FIFA / FOTO: Captura de video e internet

Durante el Mundial Chile 1962 se marcó un gol que jamás se ha repetido en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA: Un gol olímpico. El insólito hecho ocurrió en el quinto día de actividades del Mundial que se celebró en Chile del 30 de mayo al 17 de junio, pero el 3 de junio en el duelo entre Unión Soviética y Colombia (segunda fecha del grupo A), se dio un emotivo empata 4-4, donde quedó para la historia el gol de Marco Tulio Coll.

El duelo entre soviéticos y colombianos se realizó en el estadio Carlos Dittborn de Arica con arbitraje del brasileño João Etzel Filho y con una cantidad de espectadores que superó los ocho mil.

Cuando el marcador estaba 3-1 para los europeos, apareció Marco Tulio Coll para cobrar un tiro de esquina al minuto 68 y su remate ingresó directo la portería sin antes ser tocada por nadie y así fue como llegó el primer gol olímpico en la historia de los Mundiales, y hasta la pasada edición, Catar 2022, ha sido el único. El portero de los soviéticos era Lev Yashin. ¿Podrá marcarse un gol olímpico en el Mundial 2026?

Aquel partido entre soviéticos y colombianos terminó 4-4, y al finalizar la fase de grupos, la Unión Soviética ganó el sector A con 5 puntos y Colombia fue última con un punto.

El campeón del Mundial Chile 1962 fue Brasil, que lograba su segunda Copa Jules Rimet. 

Historia de Marco Tulio Coll

Marco Tulio Coll Tesillo nació en Barranquilla, Colombia, un 23 de agosto de 1935, y falleció a los 82 en dicha ciudad el 5 de junio de 2017.

Proveniente del popular barrio San Roque en Barranquilla dedicó su vida al futbol como jugador profesional, técnico y finalmente como formador, capacitando a jóvenes en La Guajira, en un proyecto social que emprendió de la mano de ‘El Cerrejón’, donde finalmente se jubiló.

Sus padres fueron Emelina Tesillo y Elías Coll Tara, quien en 1934 fundó el Colegio de Árbitros del Atlántico y fue el árbitro que dirigió el primer compromiso oficial del futbol profesional colombiano el 15 de agosto de 1948 en Itagüí, cuando el Universitario perdió 0-2 ante el Atlético Municipal de Medellín (hoy Atlético Nacional) y también fue el primer árbitro FIFA de Colombia.

Uno de sus cinco hijos, Mario Alberto Coll también fue futbolista, jugador del Junior y el América de Cali, e integrante de la selección colombiana.

Con Colombia, Marco Tulio Coll participó en la Copa Mundial de Futbol de 1962, realizada en Chile. Es el único jugador que ha anotado un gol olímpico en un Mundial.

Mundial Chile 1962: Brasil bicampeón, la “Batalla de Santiago” y el gol olímpico

La séptima Copa del Mundo de la FIFA también estuvo marcada con seis jugadores empatados con cuatro goles cada uno en la tabla de goleo.

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