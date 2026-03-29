 Mundial 2026: Piden a FIFA acciones para proteger a afición
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Mundial 2026: Piden a FIFA acciones para proteger a afición

Amnistía Internacional dice que millones de aficionados pueden estar amenazados por las políticas "mortales y abusivas" de Donal Trump.

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Políticas de Trump podrían afectar a afición en Mundial 2026
Políticas de Trump podrían afectar a afición en Mundial 2026 / FOTO: EFE y FIFA

La celebración del Mundial 2026 que celebrará Canadá, México y Estados Unidos puede convertirse en una amenaza para millones de aficionados, sobre todo por "las mortales y abusivas políticas estadounidenses de inmigración", alertó Amnistía Internacional (AI), que pidió a la FIFA y a los países anfitriones "acciones urgentes" que lo impidan.

Bajo el mandato de su presidente Donald Trump, Estados Unidos, donde se disputan tres cuartas partes de los partidos del Mundial, se enfrenta a una "emergencia de derechos humanos", explica AI en su informe "La humanidad debe triunfar: Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026".

En particular, destaca "las políticas de inmigración discriminatorias y por las detenciones arbitrarias y en masa por agentes enmascarados y armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias".

"El Gobierno estadounidense ha deportado a más de 500 mil personas desde Estados Unidos en 2025: casi ocho veces el número de personas que asistirán a la final de la Copa Mundial en el Estadio MetLife", declaró Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional en un comunicado.

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Andy Milne, que se hizo viral en 2022 gracias a una fotografía en Catar sosteniendo la Copa del Mundo, ha estado en nueve Mundiales, ocho masculinos y uno femenino.

Amnistía Internacional habla de México y Canadá

Respecto a los otros anfitriones, "México ha movilizado 100 mil agentes de seguridad, incluidos militares, en respuesta a los elevados niveles de violencia, lo que aumenta el peligro para las personas que protestan. Entre ellas se encuentran las mujeres activistas que están planeando una protesta pacífica para el partido de inauguración en el estadio Azteca de Ciudad de México, en la que pedirán verdad, justicia y reparación por la desaparición de sus seres queridos", señaló AI.

En Canadá, "el impacto de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver y una creciente crisis de vivienda han despertado el temor de que las personas sin hogar vuelvan a ser desplazadas y empujadas aún más a los márgenes", señala AI, que recuerda que el 15 de marzo, ·las autoridades de Toronto cerraron un centro de acogida contra el frío invernal que proporcionaba cobijo a personas sin hogar, ya que el lugar donde se ubicaba había sido reservado para su uso por la FIFA".

AI también se refiere a "las prohibiciones de viajar dictadas por el gobierno de Trump, por lo que los aficionados y aficionadas de Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal no podrán viajar y entrar en el país para animar a sus equipos a menos que tuvieran un visado válido antes del 1 de enero de 2026".

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*Información EFE.

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