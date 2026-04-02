Mundial 2026: LEGO hace una colaboración histórica

"Increíble. Icónico. Heroico. Pero suficiente sobre nuestro set de LEGO", señalo la empresa danesa de juguetes en sus redes sociales.

Con la presencia del actual campeón del mundo, el argentino Lionel Messi; el astro mundial, el portugués Cristiano Ronaldo; el campeón del mundo de Rusia 2018, el francés Kylian Mbappé; y el seleccionado Vinícius; LEGO lanzó su nuevo set de lego para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual se realizará del 11 de junio al 19 de julio del presente año en Estados Unidos, México y Canadá.

Mediante un icónico anuncio, LEGO muestra a los cuatro futbolistas sentados en una mesa redonda, mientras uno por uno compite para terminar de construir una representación de la Copa del Mundo.

La pelea es intensa como si se tratara de un partido de futbol, donde los cuatro astros del balompié: Messi, Ronaldo, Mbappé y Vinícius, usan varias tácticas para poder colocar la última pieza del trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, pero no lo logran. Hasta que finalmente son superados por un niño con un buzo azul, que coloca la última pieza: Una figura suya sosteniendo el trofeo.

La empresa danesa y los protagonistas publicaron el video acompañado de una foto que los muestra en el proceso de armar la figura, acompañado del texto: "Increíble. Icónico. Heroico. Pero suficiente sobre nuestro set de LEGO".

La FIFA pone en marcha la fase de venta de última hora La cuarta y última fase de venta de boletos para el Mundial 2026 seguirá abierta hasta el final de la competición.

La nueva colección de LEGO

Con este video, LEGO presentó una nueva colección de siete sets para construir en base a cuatro de las figuras más convocantes del torneo que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, además de uno que refleja el logo de la competencia y otro que homenajea a la selección estadounidense.

Los sets se suman al del trofeo de la Copa del Mundo, que ya había sido presentado por el propio Messi en febrero.

El video forma parte del anuncio de nueve sets de Lego con motivo del Mundial 2026, con los cuatro futbolistas como protagonistas.

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