La FIFA pone en marcha la fase de venta de última hora

La demanda mundial de entradas para la Copa Mundial de la FIFA sigue poniendo de relieve el incuestionable deseo de la afición de asistir al mayor espectáculo del planeta, que se celebrará en junio y julio. El miércoles 1 de abril se pusieron a la venta localidades adicionales para el público general.
La fase de venta de última hora es la cuarta y última fase oficial en la que el público general podrá adquirir entradas para asistir a la competición de 48 selecciones que se celebrará en tres países anfitriones. Los aficionados podrán acudir a ififa.com/tickets hasta el final del torneo para formar parte de la historia.
En esta fase, las entradas estarán disponibles por orden de solicitud, en función de la disponibilidad.
El público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago.
Los aficionados podrán elegir los asientos concretos en el mapa de localidades o utilizar la opción «Reservar el mejor asiento». A partir del 1 de abril, los titulares que hayan comprado entradas en fases anteriores podrán acceder a su cuenta de la FIFA para ver las localidades que se les haya asignado.
La FIFA recomienda a los aficionados que visiten periódicamente FIFA.com/tickets, ya que es posible que las entradas que no estuvieran disponibles en un momento dado estén disponibles más adelante en la plataforma oficial. Las entradas se pondrán a la venta de forma escalonada, incluidos aquellos que dan acceso a varios encuentros en un mismo día (en función de la disponibilidad).
Tomar en cuenta
Las entradas no garantizan la admisión a ninguno de los países anfitriones, por lo que se invita a los aficionados a visitar las respectivas páginas gubernamentales para informarse sobre los requisitos de entrada en Canadá, México y Estados Unidos.
Debido a los plazos de tramitación de visados, la FIFA recomienda que los interesados comiencen la solicitud correspondiente lo antes posible.
Los titulares de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que viajen a Estados Unidos pueden acceder al sistema de citas prioritarias de la FIFA (FIFA PASS).
La FIFA, en calidad de organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por el Mundial a fin de promover el crecimiento del fútbol masculino, femenino y juvenil en las 211 federaciones miembro. Se puede consultar un resumen detallado del presupuesto de inversión de la Copa Mundial de la FIFA en FIFA.com.
*Información FIFA