El "Gigante de Acero", la joya de Monterrey para al Mundial

Con diseño innovador y una vista privilegiada, el "Gigante de Acero" de Monterrey será uno de los estadios más llamativos durante el Mundial 2026.

El Estadio BBVA, conocido popularmente como "El Gigante de Acero", es uno de los recintos futbolísticos más modernos de México y un símbolo reciente del desarrollo deportivo en Monterrey. Su construcción comenzó en 2011 y concluyó en 2015, año en que fue inaugurado con un partido entre el CF Monterrey y el Benfica de Portugal. Con una inversión cercana a los 200 millones de dólares, el estadio sustituyó al histórico Estadio Tecnológico, marcando una nueva era para el club regiomontano.

Este inmueble es la casa del CF Monterrey, uno de los clubes más importantes de la Liga MX, y cuenta con una capacidad aproximada de 53,500 espectadores. Diseñado por la firma internacional Populous, destaca por su arquitectura vanguardista y su cercanía entre las gradas y el terreno de juego, lo que genera una atmósfera intensa para los aficionados. Además, ha sido reconocido por su enfoque sustentable, al obtener certificaciones ambientales que lo colocan como uno de los estadios más innovadores del continente.

Dos perros robot en el estadio donde se jugó el Monterrey vs. Xelajú - Cuartoscuro

Monterrey será una de las sedes del Mundial 2026

Entre sus datos curiosos, resalta que fue el primer estadio en América con certificación ambiental de tipo LED en su categoría, además de contar con zonas comerciales, restaurantes, suites de lujo y tecnología de primer nivel. Su ubicación, a los pies del icónico Cerro de la Silla, le brinda un atractivo visual único que lo distingue a nivel internacional. Asimismo, su diseño garantiza visibilidad óptima desde cualquier asiento, cumpliendo con los estándares más exigentes de la FIFA.

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio BBVA será una de las sedes oficiales, albergando varios partidos, incluidos encuentros de fase de grupos y eliminatorias.

Sin embargo, debido a la reglamentación de la FIFA que prohíbe nombres comerciales durante el torneo, el recinto será denominado oficialmente como "Estadio Monterrey". Este cambio responde a la política del organismo de mantener neutralidad publicitaria en sus competiciones, consolidando al estadio como uno de los escenarios clave del Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Monterrey fue una de las sedes de los repechas intercontinentales - FIFA

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