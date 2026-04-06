Mundial 2026: Conociendo el estadio de Vancouver

El BC Place será sede del Mundial 2026, destacando por su moderna infraestructura y su historia como escenario de grandes eventos deportivos y culturales.

El BC Place es uno de los estadios más emblemáticos de Canadá y será una de las sedes destacadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ubicado en el corazón de Vancouver, a orillas de False Creek, este recinto multiusos combina historia, modernidad y una ubicación privilegiada. Para el torneo, operará bajo el nombre de "Estadio Vancouver", siguiendo las normas de la FIFA sobre patrocinio, y contará con una capacidad cercana a los 54 mil espectadores, siendo uno de los escenarios más importantes del país en la competición.

Inaugurado el 19 de junio de 1983, el estadio fue concebido inicialmente como una obra de ingeniería innovadora, destacando por su techo inflable, que en su momento fue el más grande del mundo en su tipo. Su construcción respondió también a la necesidad de albergar grandes eventos como la Exposición Universal de 1986, lo que marcó su vocación como recinto multifuncional. Con el paso de los años, el BC Place se consolidó como un símbolo del paisaje urbano de Vancouver y un punto de referencia para el deporte y el entretenimiento en Canadá.

BC Place, casa de los Vancouver Whitecaps de la MLS - BC Place

Las más recientes remodelaciones del estadio de Vancouver

A lo largo de su historia, el estadio ha experimentado importantes remodelaciones, especialmente entre 2009 y 2011, cuando se modernizó completamente su infraestructura. La renovación más significativa fue la sustitución del antiguo techo inflable por una estructura retráctil sostenida por cables, considerada una de las más grandes del mundo. Esta transformación no solo mejoró la funcionalidad del recinto, sino que también permitió adaptarlo a distintos tipos de eventos, desde partidos al aire libre hasta espectáculos bajo techo, consolidándolo como un estadio de clase mundial.

En la actualidad, el BC Place es la casa de equipos como el Vancouver Whitecaps de la MLS y los BC Lions de la CFL, además de haber sido sede de eventos de gran relevancia como la final del Mundial Femenino de 2015 y las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010.

Para el Mundial 2026, albergará varios partidos, incluidos encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias, reafirmando su importancia en el panorama internacional. Con su rica historia, constante evolución y ubicación estratégica, el estadio se perfila como uno de los escenarios más atractivos y representativos del torneo.

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