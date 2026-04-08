Mundial 2026: Así es el lujoso estadio en Dallas

El AT&T Stadium, sede en Dallas del Mundial 2026, será renombrado como "Dallas Stadium" por normas FIFA; destaca por su capacidad, modernidad y relevancia global.

El estadio de Dallas que será protagonista en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el imponente AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Sin embargo, por reglamentación de la FIFA —que prohíbe el uso de nombres comerciales durante sus torneos— el recinto será denominado oficialmente como "Dallas Stadium" durante la competencia. Este cambio no altera la relevancia de uno de los escenarios más modernos y espectaculares del fútbol mundial, elegido como uno de los principales anfitriones del torneo.

Inaugurado en 2009, el estadio es propiedad de la ciudad de Arlington y es operado por la franquicia de la NFL Dallas Cowboys, cuyo dueño, el empresario Jerry Jones, fue clave en su desarrollo. La construcción del recinto tuvo un costo cercano a los 1,300 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los estadios más caros de su época. Diseñado por la firma HKS Inc., destaca por su techo retráctil y por albergar una de las pantallas gigantes más grandes del mundo en un estadio, lo que lo convierte en una auténtica referencia de innovación arquitectónica y tecnológica.

El ATT Stadium durante un partido de la Copa Oro 2025 - ATT Stadium

La modernidad que ofrece Dallas para el Mundial 2026

En términos de capacidad, el AT&T Stadium puede albergar alrededor de 80,000 espectadores en su configuración habitual, aunque para eventos de gran magnitud puede expandirse hasta cerca de 94,000 aficionados, e incluso superar esa cifra con localidades de pie. Esta versatilidad lo posiciona como el estadio más grande del Mundial 2026, donde está programado para recibir nueve partidos, incluidos encuentros de fases eliminatorias y una semifinal, consolidando su papel central en el torneo.

A lo largo de su historia, este recinto ha sido sede de eventos de talla mundial que van mucho más allá del fútbol americano. Ha albergado un Super Bowl, finales universitarias, combates de boxeo de alto perfil, espectáculos de lucha libre como WrestleMania y conciertos de artistas internacionales.

Además, ha tenido relación con el fútbol al recibir partidos internacionales y torneos como la Copa Oro, reforzando su vínculo con el deporte más popular del planeta. De esta manera, el llamado "Dallas Stadium" durante el Mundial 2026 no solo será un escenario deportivo, sino también un símbolo de la magnitud y el espectáculo que caracteriza al fútbol moderno.

ATT Stadium durante un partido de los Dallas Cowboys en la temporada regular de la NFL - ATT Stadium

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