Así es el estadio de la final del Mundial 2026 de la FIFA

Con capacidad superior a 82 mil espectadores, el MetLife Stadium acogerá la final del Mundial 2026 tras una trayectoria como sede de grandes eventos.

El MetLife Stadium se ha consolidado como uno de los recintos deportivos más imponentes del mundo y será el escenario de la final de la Copa del Mundo de la FIFA en 2026. Ubicado en East Rutherford, a pocos kilómetros de Nueva York, este estadio destaca por su capacidad superior a los 82,000 espectadores, lo que lo convierte en el más grande de la NFL. Inaugurado en 2010 tras una inversión cercana a los 1,600 millones de dólares, sustituyó al antiguo Giants Stadium y fue concebido como un recinto moderno, multifuncional y preparado para albergar eventos de talla mundial.

Desde su origen, el MetLife Stadium presenta una particularidad poco común: es propiedad compartida de dos franquicias, los New York Giants y los New York Jets. Esta dualidad se refleja incluso en su diseño, con un sistema de iluminación exterior que cambia de color según el equipo que juegue como local. Construido sobre el mismo terreno del antiguo estadio, conserva parte de la tradición de sus predecesores, pero con tecnología de última generación, palcos de lujo y una infraestructura pensada para maximizar la experiencia del espectador.

MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026 - MetLife Stadium

Sede de la final del Mundial 2026

A lo largo de su historia, el estadio ha sido sede de importantes eventos deportivos y de entretenimiento. Entre ellos destacan el Super Bowl XLVIII, múltiples ediciones de WrestleMania y partidos internacionales de fútbol, incluyendo encuentros de selecciones como México. Además, ha albergado conciertos masivos y eventos culturales de gran escala, consolidándose como un epicentro del espectáculo en Estados Unidos.

En cuanto a su relación con el fútbol, aunque su uso principal ha sido el fútbol americano, el MetLife Stadium ha ido adaptándose progresivamente a las exigencias del balompié internacional. Para el Mundial 2026, ha sido sometido a adecuaciones que permitan cumplir con los estándares de la FIFA, incluyendo modificaciones en el terreno de juego y la distribución de asientos.

Durante el torneo albergará ocho partidos, incluida la gran final del 19 de julio, un evento que lo colocará en el centro del planeta fútbol y lo convertirá en uno de los estadios más emblemáticos en la historia de los mundiales.

MetLife Stadium durante un partido de futbol americano colegial - MetLife Stadium

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