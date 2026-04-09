Mundial: Documental argentino se estrenará en Cannes

El documental argentino 'El partido' se estrenará en el próximo Festival de Cannes (mayo 2026).

El documental argentino 'El partido', de Juan Cabral y Santiago Franco, se estrenará en el próximo Festival de Cannes, fuera de competición, en la sección Cannes Première del certamen que se celebrará en la Costa Azul francesa del 12 al 23 de mayo, informó este jueves la organización.

La película, basada en el libro de Andrés Bur, reconstruye el histórico choque en el Campeonato del Mundo disputado en México en 1986, considerado uno de los partidos más icónicos de la historia del fútbol, entre las selecciones de dos países en tensión por la "Guerra de las Malvinas" de 1982.

Se trataba del primer encuentro entre ambos países tras la crisis derivada del conflicto de las Malvinas y el vencedor podía acceder a las semifinales del torneo.

México 86: El Mundial de Diego Armando Maradona En cuartos de final, el astro argentino fue noticia con dos goles: “La mano de Dios” y el “Barrilete Cósmico”.

Estreno para mayo de 2026

La dimensión deportiva, pero también la social y política, se reconstruyen en el filme a través de imágenes de archivo y testimonios, incluidos, primera vez juntos, las palabras de jugadores de ambos equipos, como el argentino Jorge Valdano o el británico Gary Lineker.

Su estreno en cines está previsto para mayo de 2026, poco antes de que se cumpla el cuarenta aniversario del partido, que se saldó con victoria argentina 2-1, con dos históricos goles de Diego Armando Maradona, uno el conocido como el de 'la mano de Dios' y el otro en una extraordinaria jugada del astro argentino, que sorteó rivales desde su propio campo hasta anotar.

Argentina ganó finalmente el mundial mexicano tras derrotar en la final a Alemania.

Se cumplen 39 años del Gol del Siglo de Maradona en el Mundial de 1986 El “Gol del Siglo” de Maradona, con la legendaria narración de Víctor Hugo Morales, se dio en el mismo partido en el que también marcó la denominada “Mano de Dios” ante Inglaterra en México 86.

Ficha técnica del documental El Partido:

Título: El Partido

Duración: 91 minutos

Año de producción: 2026

Idioma: español e inglés

Directores: Juan Cabral y Santiago Franco

Productora: Flora Fernández Marengo

Compañías Productoras: Industria del Milagro y Labhouse

Guión: Juan Cabral y Santiago Franco

Elenco por orden alfabético: Gary Lineker, John Barnes, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton, Ricardo Giusti.

*Información EFE.

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