Atlanta contará uno de los estadios más modernos del Mundial

Rebautizado como "Atlanta Stadium" para el Mundial, el Mercedes-Benz Stadium conservará su identidad visual gracias a una excepción especial aprobada por la FIFA.

El Mercedes-Benz Stadium se ha consolidado como uno de los recintos deportivos más modernos e imponentes del mundo, y será una de las sedes clave de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ubicado en la ciudad de Atlanta, este estadio abrió sus puertas en 2017 como reemplazo del antiguo Georgia Dome, marcando un salto significativo en términos de infraestructura y tecnología. Su construcción inició en 2014 y respondió a la necesidad de contar con un escenario multifuncional capaz de albergar tanto fútbol americano como fútbol soccer de alto nivel.

Desde el punto de vista económico, el proyecto representó una inversión cercana a los 1.6 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los estadios más costosos de la historia. Este gasto se justificó por su diseño innovador y sus prestaciones de última generación, entre ellas un techo retráctil único en forma de molinillo o diafragma, compuesto por paneles triangulares que se abren y cierran en pocos minutos. Además, cuenta con una pantalla circular de 360 grados que rodea el interior del recinto, elevando la experiencia del espectador a estándares de clase mundial.

Mercedes-Benz Stadium, casa del Atlanta United de la MLS y Atlanta Falcons de la NFL - Mercedes-Benz Stadium

Lo que debes saber de estadio ubicado en Atlanta

En cuanto a su capacidad, el estadio puede albergar entre 71,000 y 75,000 espectadores, dependiendo del tipo de evento, con posibilidad de expansión para grandes citas deportivas. Es la casa de los Atlanta Falcons y el Atlanta United FC, lo que garantiza un uso constante durante todo el año. De cara al Mundial 2026, se prevé que sea uno de los escenarios más relevantes del torneo, al albergar varios partidos, incluyendo encuentros de eliminación directa e incluso una semifinal, lo que refuerza su papel protagónico dentro del calendario.

Un aspecto particularmente interesante es el relacionado con el "naming" y las regulaciones de la FIFA. Durante el torneo, el estadio será denominado oficialmente "Atlanta Stadium", debido a las normas que prohíben la publicidad comercial en los nombres de las sedes.

Sin embargo, en un hecho poco común, la FIFA otorgó una excepción especial para mantener visible el logotipo de Mercedes-Benz en el techo retráctil, ya que cubrirlo resultaría técnicamente complejo y podría afectar la estructura. Este acuerdo refleja la singularidad arquitectónica del recinto y evidencia cómo la innovación puede incluso desafiar las estrictas reglas del máximo organismo del fútbol mundial.

Mercedes-Benz Stadium, durante un partido del Mundial de Clubes 2025 - Mercedes-Benz Stadium

Etiquetas