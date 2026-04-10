Mundial 2026: Houston será sede con un estadio moderno

El NRG Stadium, con capacidad para más de 70 mil personas, será sede del Mundial 2026; inaugurado en 2002, destaca por su techo retráctil y uso multipropósito.

El NRG Stadium será una de las sedes destacadas del Mundial de 2026, consolidando su lugar como uno de los recintos deportivos más versátiles y relevantes de Estados Unidos. Inaugurado en 2002, este estadio multipropósito se ubica dentro del complejo NRG Park, en la ciudad de Houston, y cuenta con una capacidad aproximada de 72,000 espectadores para eventos internacionales como la Copa del Mundo. Durante el torneo, por normativa de la FIFA, el recinto será denominado "Houston Stadium", eliminando cualquier referencia comercial en su nombre oficial.

Desde el punto de vista económico, el estadio tuvo un costo de construcción cercano a los 352 millones de dólares, una cifra significativa para su época, aunque inferior a los costos de los estadios más modernos. Su nombre actual proviene de un acuerdo de "naming rights" con la empresa energética NRG Energy, el cual forma parte de un contrato millonario que también abarca todo el complejo deportivo. Este tipo de acuerdos representan una fuente clave de ingresos para la operación y mantenimiento de infraestructuras deportivas en Estados Unidos.

NRG Stadium, en Houston. Sede del Mundial 2026 - Julio Lainez

Houston será una de las sedes del Mundial 2026

En cuanto a su infraestructura, el NRG Stadium fue pionero al convertirse en el primer estadio de la NFL en contar con un techo retráctil, lo que permite adaptar el recinto a distintas condiciones climáticas y tipos de eventos. Además, dispone de modernas instalaciones, suites de lujo y una capacidad ampliable para grandes espectáculos. Su versatilidad le ha permitido albergar eventos de talla mundial como el Super Bowl, conciertos multitudinarios y competiciones internacionales de fútbol.

El estadio es propiedad de la Harris County Sports & Convention Corporation, lo que refleja un modelo de gestión público-privado, mientras que su principal inquilino es el equipo de la NFL, los Houston Texans.

De cara al Mundial 2026, el recinto albergará varios partidos, incluyendo encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias, reafirmando su importancia en el panorama deportivo internacional y su capacidad para adaptarse a uno de los eventos más exigentes del planeta.

NRG Stadium, en Houston. Sede del Mundial 2026 - Joe G

Etiquetas